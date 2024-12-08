Clone Robotics, Torso 2 ismini verdiği insansı robotun tüylerinizi ürpertecek videosunu paylaştı. Omurgaya sahip olan bu robot, gerçek bir insanı andıran vücuda sahip.

Robotik teknolojileri yapay zekânın da gelişimiyle iyice bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere gelmiş durumda. Şu anda Tesla başta olmak üzere birçok şirket bu tarz robotlar geliştiriyor. 25 yıl içinde de insansı robotların 8 trilyon dolarlık bir pazara dönüşeceği tahmin ediliyor.

İnsansı robot geliştiren şirketlerden biri de Clone ismi verilen bir firmaydı. Şirket şimdi de Torso 2 ismi verilen robotlarının tüylerinizi ürpertecek bir videosunu paylaştı.

Torso 2, Westworld dizisinden fırlamış gibi görünen “dünyanın en gelişmiş omurgalı robotu”

Torso 2, isminden de anlayabileceğiniz üzere ikinci bir versiyon. Tasarımı ise oldukça dikkat çekici. Öyle ki videodan şimdilik sadece gövdeden oluştuğunu görebiliyoruz. Zaten ismi “torso” da İngilizcede gövde anlamına geliyor.

Bu robotu diğerlerinden ayıran şey, bel tarafında bir omurgaya sahip olması. Yani gerçekten bir insan gibi tasarlanmış. Ayrıca karın kası gibi detayları da var. Clone, robotu bunlara sahip olan “en gelişmiş Android” olarak nitelendiriyor.

Oldukça ürkütücü olan videodan Torso 2’nin nasıl hareketler yaptığını görebiliyoruz. Vücudunun gerçek bir insanı andırması ve esnek hareketleri dikkat çekiyor. Ayrıca beyaz şeffaf vücuduyla sevilen bilim kurgu dizisi Westworld’deki “host” isimli yapay insanların ciltsiz versiyonlarına çok benzediği de görülebiliyor.

Torso 2, 910 kas lifine ve 164 serbestlik derecesine sahipmiş. Ayrıca hareketleri için 182 sensörü de bünyesinde bulunduruyor. Tabii ki sonsuza kadar sadece gövde ile kalmayacak. Şirket, bacaklarının yakında geleceğini aktarmış. Yani ilerleyen dönemde gerçekten de insansı bir hâl alacak.