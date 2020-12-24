Bundan yaklaşık iki hafta önce Cobra Kai’nin üçüncü sezon fragmanı yayınlanmıştı. Netflix, dizinin sevenlerini sevindirecek bir video daha paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Cobra Kai’nin üçüncü sezonu beklenenden bir hafta daha önce yayınlanacak.

Yayın hayatına YouTube Red’e (Şimdiki ismiyle YouTube Premium) özel olarak başlayan ve 2021’in haziran ayında Netflix’e geçen Cobra Kai’nin üçüncü sezonu çok yakında geliyor. 1984 yılında yayınlanan The Karate Kid filminin devamı niteliğinde çekilen aksiyon komedi dizisinin üçüncü sezonunun yayın tarihi, 8 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Netflix, YouTube üzerinde dizinin fragmanını da yayınlamıştı. Yayın tarihi 8 Ocak 2021 olarak açıklanan yeni sezon ile ilgili dizinin sevenlerini sevindirecek yeni bir haber paylaştı. Netflix, dizinin oyuncularından William Zabka’nın oynadığı kısa bir video ile dizinin yeni sezonunun yeni yayın tarihini duyurdu.

Cobra Kai’nin üçüncü sezonu 1 Ocak’ta yayında:

YouTube özel içeriği olarak yayın hayatına başlayan Cobra Kai, iki başarılı sezonu geride bırakmıştı. Daha sonra YouTube’un iş planlarının değişmesiyle birlikte Netflix bu fırsattan yararlanıp Cobra Kai dizisini kendi platformunda yayınlamak için çalışmalara başlamıştı. Üçüncü sezonun çekimleri ve kurgusu tamamen bitti ve geriye sadece yeni bölümlerin Netflix üzerinde seyircilerin beğenisine sunulması kaldı.

Yapılan açıklamaya göre normalde 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak olan yeni sezonun yayın tarihi bir hafta erkene alındı. Bu da dizinin üçüncü sezonunun 1 Ocak 2021’de yayında olacağı anlamına geliyor. Dizinin eskiden YouTube üzerinde yayınlanan ilk iki sezonu ise şu anda Netflix üzerinde izlenebilir durumda.