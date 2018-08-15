JavaScript tabanlı kripto para madenciliği platformu Coinhive, Monera cinsi kripto para madenciliği yaparak her ay yaklaşık 250 bin dolar değerinde madencilik yapıyor.

Almanya’daki RWTH Aachen Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor, kripto para madenciliğinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Tarayıcı üzerinden çalışarak ek bir donanım kullanılmadan madencilik yapılmasını sağlayan Coinhive platformu, Monero cinsi kripto para madenciliği yaparak her ay 250 bin dolar değer üretiyor. Coinhive, Monero’nun blok zinciri üzerindeki madencilik gücünün %1.18’ni karşılıyor.

İşlemcilerin kullanılmayan bölümlerine erişmek, arka planda dijital Monero madenciliği yapmak için Coinhive, web sitelerine gerekli bazı kodları entegre ediyor. 2017’de faaliyete geçen Coinhive’in amacı, can sıkıcı reklamlardan dolayı kitle kaybeden internet sitelerine gelir sağlamak. Yani kullanıcılar bu internet sitelerini ziyaret ediyorlar, yasal olarak sorun olmayan çerezlerle bilgisayarlarından işlemciler kullanılıyor. Bu işlemci gücü, sitede aktif olarak geçirilen zaman dilim boyunca, kullanıcının da izni alınarak sitenin gelir elde etmesi için kullanılıyor.

Normal şartlarda korsan kripto para madencilerinin yaptıkları bu yöntem, karşılıklı olarak onay verildiği anda yasal bir hal alıyor. Kullanıcıların kazancı ise sevdikleri siteleri reklamsız şekilde takip etmek oluyor. Buradaki önemli nokta, siteyi reklamsız olarak ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın yavaşlamasıdır. Yine de bu yavaşlamayı, siteyi reklamsız olarak gezmek için göze alıyorsanız makul bir teklif haline geliyor.

Araştırmacılar tarafından yayınlanan raporda, son 1 ayda Coinhive’in toplam 1.271 XMR (Monero) ürettiği söyleniyor. Bu tutar şimdilik 250 bin dolara denk geliyor. Yıl başında bir XMR 400 dolardı. Şimdi ise tek bir XMR, 82 dolar. Coinhive geliştiricileri bu modelle elde edilen gelirlerin %30’una sahip olurlarken, bu stoğun bir kısmını da Monero için saklamayı ümit ediyorlar.