Apple, Uygun Fiyatlı Bir iPhone Modeli Geliştiriyor Olabilir

Apple, çok yakında uygun fiyatlı yeni bir iPhone modeli piyasaya sürebilir. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılarak yapılan bir haberde, mevcut modellere kıyasla daha ucuz ve daha küçük olacağı belirtilen iPhone’un şubat ayında üretim bandına gireceği bildiriliyor.

Son yıllarda Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki kur artışı ve beraberinde gelen ekonomik daralma, iPhone modellerinin satış performansını doğrudan etkiledi. Özellikle ülkemizdeki vergi yükü de buna eklenince, yeni iPhone’ların yanına dahi yaklaşılmaz oldu.

Bugün, Bloomberg’in sayfalarına taşıdığı bir haberde Apple’ın çok yakında uygun fiyatlı yeni bir iPhone modelini piyasaya sürebileceği belirtildi. Gazetenin aktardığı bilgilere göre ABD’li teknoloji devinin tedarikçileri, iPhone SE'den bu yana ilk kez benzer boyutlara sahip uygun fiyatlı bir iPhone modeli üretmek için çalışmalar yürütüyor. Şubat ayında üretim bandına gireceği söylenen modelin, mart ayında lansman yapması bekleniyor.

Uygun fiyatlı iPhone'un aşağıdaki gibi bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor

Apple’ın geliştirdiği uygun fiyatlı iPhone modeli hakkındaki raporlar ve söylentiler ilk kez geçen yıl ortaya çıkmıştı. Hatta bunlardan bazıları, Apple ürünlerine yönelik başarılı tahminleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo’ya ait.

Kuo ve Bloomberg, daha önce yaklaşan uygun fiyatlı iPhone modelinin iPhone 8'e benzeyeceğini ve 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca söz konusu cihazın iPhone 11'e de güç veren A13 çipi ile destekleneceği ifade edilmişti.

Bloomberg, uygun fiyatlı iPhone’un ana ekran tuşuna yerleşik Touch ID'ye sahip olacağını ve Face ID teknolojisini içermeyeceğini söylüyor. Söz konusu modelin, uzun zamandır beklenen iPhone SE 2 olup olmadığı ise henüz belli değil. Her halükarda Apple’ın piyasaya süreceği uygun fiyatlı bir iPhone modeli, Cupertinolu şirketin Android cihazlarının hüküm sürdüğü gelişmekte olan pazarlardaki varlığını artırmaya yardımcı olabilir.