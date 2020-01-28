Dünya Sağlık Örgütü: Corona Virüsü Konusunda Hata Yaptık

Salgın hastalıkların değerlendirilmesi konusunda geçmişte de eleştirilere maruz kalan Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü değerlendirmelerinin hatalı olduğunu kabul etti. Corona virüsü yayılma riski değerlendirmesini değiştiren DSÖ, hala uluslararası acil durum ilan etmiş değil.

Corona virüsü etkilerini göstermeye devam ederken, virüs ile mücadele konusunda tartışmalar da devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz hafta yaptığı corona virüsü değerlendirmesi ile eleştirilerin hedefi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü, yeni yaptığı açıklama ile geçen hafta yapılan değerlendirmenin hatalı olduğunu kabul etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan ve yayılmaya devam eden corona virüsü hakkında geçtiğimiz hafta küresel riskin “orta dereceli” olduğunu açıklamıştı. DSÖ, pazartesi günü yayınladığı yeni bir rapor ile değerlendirmesini değiştirdi. Yayınlanan yeni raporda virüsün yayılma riskinin Çin’de çok yüksek, bölgesel ve küresel olarak yüksek düzeyde olduğu açıklandı.

DSÖ, pazartesi günü açıkladığı raporunda, geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirmenin hatalı olduğunu kabul etti. DSÖ’nün yaptığı değişiklikle küresel olarak corona virüsü riskinin yüksek olarak değerlendirilmesi, uluslararası olarak acil durum ilan edilmesini sağlamıyor. DSÖ, acil durum değerlendirmesinde herhangi bir değişikliğe henüz gitmedi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: İfade hatası

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü salgınının kontrol altına alınma yollarını görüşmek için bu hafta başında Çin’e gitti. Ghebreyesus, Çin ziyareti sırasında gazetecilerin yoğun sorularına maruz kaldı. Gazeteciler, DSÖ’nün geçtiğimiz perşembe aldığı corona virüsü kararının politik olup olmadığı konusunda genel direktörün üzerine gittiler.

Gazetecilerin sorularına karşılık olarak, Ghebreyesus, “Corona virüsünün yayılması Çin’de acil bir durum. Ama küresel olarak henüz acil durumu ilan edilecek hale gelmedi. Her an acil bir durum haline gelebilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, DSÖ’nün durumları kategorize etmesinin “ciddiyet, yayılma ve başa çıkma kapasitesini kapsayan bir risk değerlendirmesi” olduğunu belirtti. Ghebreyesus, geçen haftaki rapordaki hatanın bir ifade hatası olduğunu da sözlerine ekledi.

DSÖ’nün ilk “hatası” değil

Dünya Sağlık Örgütü, geçmişte gerçekleşen bulaşıcı hastalık vakalarında da benzer hataları yaptı. DSÖ, 2009 yılında domuz gribi adıyla bilinen H1N1 virüsünün yayılması sırasında da değerlendirmesinde hata yapmıştı. H1N1’in yayılmasını başlangıçta “yavaş” olarak değerlendiren DSÖ daha sonra değerlendirmesini “çok aceleci” olarak değerlendirmişti.

DSÖ, aynı şekilde 2013 yılında patlak veren Ebola salgını sırasında yine benzer bir “hata”ya imza atmıştı. DSÖ, 2013’de Gine’de salgının saptamasından 5 ay sonra uluslararası acil durum ilan etmişti. Ebola salgını sırasında 11 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ebola salgını sürecini değerlendiren uzmanlar DSÖ’nün süreci kötü yönettiğini açıklamışlardı.