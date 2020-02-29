Corona Virüsü (Covid-19) ABD’de İlk Kez Can Aldı

ABD’nin Washington eyaleti Sağlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Seattle kenti yakınlarındaki King County bölgesindeki bir Kovid-19 taşıyıcısı hasta hayatını kaybetti. Bu olay ABD’deki ilk ölümlü Kovid-19 vakası oldu.

Çin’de ortaya çıkan ve Kovid-19 olarak adlandırılan corona virüsü (Kovid-19), daha sonra dünyanın dört bir yanına yayıldı. Özellikle Güney Kore, İran gibi Çin’le yakın konumda bulunan ülkelerde salgının durumu ciddi olsa da hastalık onlarca ülkede görülüyor.

Salgının son görüldüğü ülkelerden biri ise Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Ülkenin sağlık sistemi nedeniyle nasıl önlemler alınacağı büyük merak ve tartışma konusu olurken, Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

ABD’de ilk ölüm

Kovid-19, şu ana kadar ABD’de 66 kişide gözlenmişti. Bu kişilerden biri de Seattle kentinin yakınlarındaki King County bölgesinde yaşayan bir vatandaş idi. Washington eyalet Sağlık Ofisi, yaptığı açıklamada bu kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer bu kişinin kimliğine dair bir açıklama yapmadı. Yetkililer daha sonra bir açıklama yapacaklarını belirtti. Washington eyaletinin dışında Oregon ve Kaliforniya’da da yeni vakalar olduğu belirtilmişti. Bu kişilerin virüsü “belirsiz bir kaynaktan” kaptığı belirtilmişti.

Yetkililerden açıklamalar geldi

ABD Başkanı Donald Trump, basın konferansında hayatını kaybeden kişinin 50’li yaşlarda olduğunu ve tıbbi olarak yüksek risk altında olduğunu açıkladı. Kovid-19’un özellikle yaşı ilerlemiş kişiler için daha ciddi bir tehdit olduğu biliniyor.

Eyalet valisi Jay Inslee, yaptığı açıklamada “Bugün, bir Washingtonlunun Kovid-19 nedeniyle öldüğünü öğrendiğimiz acı bir gün. Kalplerimiz onun ailesi ve dostlarıyla. Virüs nedeniyle kimsenin ölmediği bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha önce hastalık için Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan risk seviyesi yükseltilmişti. Dünya çapında hastalığın ilerleyişi takip edilirken uygun bir tedavinin bulunması için de bilim insanları çaba sarfediyor.