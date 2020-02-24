Corona Virüsü Salgını Komşu Ülke Irak'a Sıçradı

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül etkiye sahip yeni corona virüsü salgını COVID-19, komşu ülke Irak’a da sıçradı. Ölümcül virüsün, Necef kentinde eğitim alan İranlı bir öğrencide tespit edildiği açıklandı.

Yeni tip corona virüsü salgınının İran’da ortaya çıkmasının ardından İran’la sınır kapılarını kapan Irak, buna rağmen virüsün ülkesine sıçramasına engel olamadı. Gelen bilgilere göre, Necef kentinde eğitim alan İranlı bir öğrencide COVID-19 tespit edildi.

Irak'a iki ülke arasındaki sınır kapanmadan geçtiği bildirilen bir hasta, hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı. Enfeksiyon bulaşan İranlı öğrencinin tam olarak ne zaman Irak’a geçtiği ve ülkede kaç kişi ile temas kurduğu henüz belli değil.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip corona virüsü, ilk olarak 12 Aralık 2019’da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilmişti. Salgının yayılmasını engellemek için 60 milyondan fazla insanı karantina altına alan Çin hükümeti, buna rağmen virüsün dünya geneline yayılmasını engelleyemedi.

Bugüne kadar 30’dan fazla ülkede tespit edilen COVID-19, dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Çok büyük bir bölümü Çin anakarasında olmak üzere 2.592 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın, bugün Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Afganistan olmak üzere dört yeni ülkeye daha sıçradı.

Türkiye, İran'da COVID-19 nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu. Bugün itibarıyla İran’daki vaka sayısının 47’ye, ölü sayısının ise 12’ye yükseldiği bildirildi. Türkiye'nin Irak'la olan sınır kapısını kapatıp kapatmayacağı şu an için belli değil. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.