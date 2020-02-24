Corona Virüsü Salgını ile İlgili Korkutan Gelişme

Tüm dünyada can almaya devam eden yeni corona virüsü salgını COVID-19, giderek daha korkunç bir hal almaya başladı. Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, fiziksel olarak hiçbir semptom göstermeyen bir kişinin, virüsü başkalarına bulaştırabileceğini ortaya koydu.

2020 yılına korku ve dehşetle başlamamıza neden olan yeni tip corona virüsü, ilk olarak 12 Aralık 2019’da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilmişti. O zamandan bu yana 77.150 kişiye bulaştı ve 2.592 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi tipik bir soğuk algınlığı hastalığı semptomları gösteren gizemli virüs, kısa sürede Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) neden oluyor ve enfekte olduğu kişinin nefes almasını imkansız hale getiriyor. Fakat Çinli araştırmacıların mercek altına aldığı yeni bir vaka, bir kişinin bu semptomları göstermemesine rağmen virüsü taşıyabildiği ve başkalarına bulaştırabildiğini ortaya koydu.

Gelen bilgilere göre COVID-19’un sıfır noktası olan Wuhan'da yaşayan 20 yaşındaki bir kadın, ölümcül virüsü aile üyelerinden beşine bulaştırdı ancak fiziksel olarak herhangi bir hastalık belirtisi göstermedi. Araştırmacılar, virüsü taşıyan kadının kuluçka döneminin, 19 gün olduğu sonucuna vardı. Çinli sağlık yetkilileri daha önce virüsün kuluçka süresinin 1 ila 14 gün arasında değiştiğini tahmin ediyordu ancak son araştırmalar, bu sürenin 24 güne kadar uzayabileceğini gösteriyor.

İlk değerlendirmeler, söz konusu vakanın tek bir hastaya özgü olduğu yönünde olsa da, yayınlanan yeni bir rapor korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 8 Aralık'tan 11 Şubat'a kadar bildirilen tüm virüs vakalarının kayıtlarını analiz etti ve enfekte olduğu doğrulanan hastaların yüzde 1,2'sinin hiçbir belirti göstermediğini buldu.

Bu durumun, virüsün kontrol altına alınmasını daha da zorlaştıracağından endişe eden araştırmacılar, bildirilen vaka sayısının gerçekte çok daha fazla olabileceğini söylüyor. COVID-19 kaynaklı vakaların büyük bir bölümü Çin anakarasında bildirilmiş olmasına rağmen, virüsün bulaştığı ülke sayısı 29’a dayandı. Türkiye, İran'da COVID-19 nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.