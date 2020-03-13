Corona Virüsü Akciğerde Tahribata Yol Açabiliyor

Hong Kong'dan doktorlar, Corona virüsünün neden olduğu hastalıklar tedavi edildikten sonra dahi bazı hastaların akciğer fonksiyonlarının azaldığını keşfetti. 12 kişilik bir örneklemdeki 2 ya da 3 hastanın akciğer fonksiyonlarında %20 ila %30 arasında azalma görüldü.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.088 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgınının yarattığı tahribat sürüyor. Hong Kong'dan doktorlar, Corona virüsü bulaşan ancak tedavi sonucunda iyileşen hastalar üzerinde bir araştırma yaptı.

Hong Kong Hastane Yönetimi tarafından yapılan ve 12 hastanın incelendiği araştırmada, virüs kaynaklı hastalıklar nedeniyle oluşan akciğer tahribatı ortaya çıktı. 12 kişilik gruptaki 2 ya da 3 kişinin akciğer fonksiyonlarında %20 ila %30 arasında azalma keşfedildi. Bu hastaların biraz hızlı yürümeleri durumunda nefes nefese kaldıklarını kaydeden doktorlar, bununla birlikte iyileşen bu hastaların yüzme gibi kardiyovasküler egzersizler yapmaları durumunda akciğer kapasitelerini artırabileceklerine dikkat çektiler.

Hastaların çoğu iyileşecek:

COVID-19 kaynaklı hastalıkların uzun vadeli etkilerini tespit etmek için henüz erken olsa da doktorların incelediği hastalardan 9'unun taramalarında organ hasarı bulundu. Şu ana kadar 137.445 doğrulanmış vakadan 69.779'u iyileşti, 5.088'i hayatını kaybetti. Hong Kong'da incelenen hastaların akciğerlerinde 'opasifikasyon' denilen buzlu cam görünümleri meydana geldi. Bu beyaz lekeler, hastada oluşan zatürrenin boyutunu gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün bulaştığı insanların çoğunun iyileşeceğini açıklamıştı. Virüsün neden olduğu hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, iltihap, öksürük, nefes darlığı ve zatürre bulunuyor.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) da ölümcül Corona virüsüyle ilgili yapılan araştırmalar kapsamında hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı. Virüsün kaynağı olduğu düşünülen Wuhan kentindeki balık pazarında ulaşım çalışanı olan 44 yaşındaki bir erkeğin röntgen görüntülerinde, tıpkı doktorların teşhis ettiği gibi opasifikasyon denilen beyaz lekeler görülüyor. Hasta, hastaneye başvurduktan 1 hafta sonra hayatını kaybetmişti.