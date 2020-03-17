Kapalı Olan Akvaryumu Penguenler İstila Etti(!)(Video)

Dünyanın dört bir yanından corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Ama bu sefer yüzleri güldürecek bir haber var. Chicago’da corona virüsü salgını nedeniyle kapalı bulunan bir akvaryumda penguenlerin serbestçe gezinmesine izin verildi. Penguenler şimdi akvaryumun belirli bölgelerinde istedikleri gibi gezebiliyorlar.

Corona virüsü nedeniyle yetkililer önemli bir işleri olmadığı koşullarda insanları evlerinde kalmaya çağırıyorlar. Diğer taraftan halkın toplu olarak bulunacağı bazı alanlar bugünlerde kapalı bulunuyor. Akvaryumlar da virüs salgını nedeniyle kapalı olan yerler arasında.

ABD’nin Chicago şehrinde bulunan Shedd Akvaryumu, corona virüsü salgını nedeniyle bugünlerde ziyaretçilere kapatıldı. Ziyaretçilere kapatılan akvaryumda bulunan penguenlere ise bu fırsattan yararlanılarak akvaryumun belirli bölgelerinde gezinme izni verildi.

29 Mart’a kadar kapalı kalacak Shedd Akvaryumu’ndan yayınlanan görüntüler Wellington ismi verilen bir penguenin rehberli bir turun tadını çıkardığı görülüyor. Wellington’la beraber Edward ve Annie ismi verilen penguenler de akvaryumda geziyorlar. Shedd Akvaryumu’nun Twitter hesabından Edward ve Annie’nin akvaryumdaki balıkları izlediği bir fotoğraf da yayınlandı.

Corona virüsü bir süre daha birçok ülkeyi etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. Bilim insanları, virüsün tedavisinin geliştirilmesi için çalışmalara devam ediyorlar. Aşı çalışmaları da belli bir ilerlemeyi sağlamış görünüyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Shedd Akvaryumu'nda gezinen penguenler: