Corona Virüsü Yüzünden İptal Edilen Etkinliklere Bir Yenisi

Corona virüsü yüzünden birer birer iptal edilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi ve Realme, ürün tanıtım etkinliğini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen etkinlik, çevrimiçi ortamda canlı olarak yayınlanacak.

2019’un son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, büyük çaplı etkinliklerin de birer birer ertelenmesine neden oluyor. Mobil Dünya Kongresi’nin ertelenmesiyle başlayan furya, son olarak Xiaomi’nin 12 Mart’ta Hindistan’da düzenleyeceği ürün lansmanını iptal etmesiyle devam etmişti.

Xiaomi’nin ardından şimdi de bir başka Çinli şirket olan Realme, ürün lansmanı etkinliğini iptal ettiğini açıkladı. Tanıtım etkinliğinin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Realme CEO’su Madhav Sheth, etkinliğin internet ortamından canlı olarak yayınlanacağını ve tanıtım etkinliği için alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini söyledi. CEO, ayrıca etkinlik için bilet alan herkese ücretsiz Realme Band verileceğini de sözlerine ekledi.

Realme 6 serisi neler sunacak?

Önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Realme 6 ve Realme 6 Pro’nun her ikisi de Android 10 tabanlı Realme UI 1.0 arayüzünü kullanacak. Bununla birlikte telefonların yine her ikisinin de Full HD+ LCD ekran teknolojisini kullanması ve bu ekranlarda parmak izi sensörü desteğini sunması bekleniyor.

Akıllı telefonların donanım kısmına gelince Realme 6, gücünü MediaTek Helio G90 yonga setinden alırken Realme 6 Pro ise Snapdragon 720G yonga setini kullanacak. Bununla birlikte Pro modelinde dikey hizalanmış dörtlü arka kamera kurulumu bulunurken, bu kameralardan ilkinin 64 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Realme 6 serisinin fiyatı ne olacak?

Realme’nin şu ana kadar cihazların fiyatıyla ilgili yaptığı herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan şirkete yakın kaynaklar, Realme 6’nın yaklaşık 9.999 Hindistan rupisi (835 TL) ve 6 Pro’nun da 13.999 Hindistan rupisi (1.170 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağını iddia ediyor. Şirketin ülkemizde aktif olarak hizmet verdiği düşünüldüğünde, telefonların ülkemizdeki satış fiyatlarına vergileri de eklememiz gerektiğini unutmayalım.