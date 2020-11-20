Çin'in Koronavirüs Aşısı Vatandaşlara da Uygulanacak

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin'de üretilen koronavirüs aşısının vatandaşlara uygulanacağını açıkladı. 14 farklı merkezde yapılacak olan aşılama çalışmalarına, 18-59 yaş aralığındaki vatandaşlar katılabilecek. Katılımlar kotayla sınırlı olacak.

Tüm dünya şu sıralar, 2020 yılını baştan sona etkisi altına alan koronavirüs salgınına yönelik aşı çalışmalarından gelecek haberlere dikkat kesilmiş durumda. Bu konuyla ilgili olarak son günlerde çok ciddi gelişmeler yaşanırken, Diyarbakır İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çelen, Çin'de üretilen ve ülkemizdeki bazı sağlık çalışanlarına uygulanan aşının, gönüllü vatandaşlara da uygulanacağını söyledi.

Mustafa Kemal Çelen, tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye genelindeki 14 merkezde, bu aşının vatandaşlara uygulanabileceğini söyledi. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarla ilgili de konuşan Çelen, 18-59 yaş aralığında olup, bugüne kadar COVID-19 geçirmemiş olan herkesin, CoronaVac aşısı için başvuru yapabileceğini söyledi. Ancak her isteyen bu aşıyı vurulamayacak çünkü bu konuda bazı kotalar mevcut.

Yapılan çalışmalara göre CoronaVac, yüzde 92 ila yüzde 98 arasında koruyucu

Sinovac isimli şirket tarafından geliştirilen aşı, bugüne dek 700 civarında sağlık çalışanına uygulandı. Yapılan çalışmalarda aşının antikor oluşturduğu, koruyuculuk oranınınsa yüzde 92 ila yüzde 98 aralığında değiştiği belirtildi. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, umut verici aşının artık vatandaşlar üzerinde de uygulanacağını, aşı olmak isteyen vatandaşları 14 merkeze beklediklerini söyledi.

Çin aşısıyla ilgili bulguların olumlu olduğunu ifade eden Çelen, gönüllü olan vatandaşlara randevu verileceğini, önce bir doz aşı uygulanacağını söyledi. İki hafta sonra da ikinci doz için yeniden bir randevu verileceğini vurgulayan Çelen, ikinci dozdan sonra da gönüllü vatandaşların, bir yıl boyunca takip edileceğini belirtti. Profesöre göre salgın, 2020'nin sonunda devam edecek olsa da hastalığa karşı bağışıklık kazanmış kişilerin sayısı artacak. Çelen, bu durumun pandeminin Türkiye gündeminden çıkmasına yol açacağını ifade ediyor.

Vatandaşlar, aşı için nasıl gönüllü olabilirler?

Covid-19'a yakalanmamış vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info internet adresi üzerinden ya da 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekler.