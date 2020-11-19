Koronavirüsün Bir Başka Olası Göstergesi Keşfedildi

Türkiye’den bilim insanları, yaptıkları çalışmada testis ağrısının koronavirüsün göstergesi olabileceğini ortaya çıkardı. Buna göre yalnızca testis ağrısı çeken ve başka hiçbir belirti göstermeyen birinde hastalık teşhis edildi.

Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, koronavirüsün bugüne kadar fark edilmemiş bir belirtisini ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre testis ağrısı da koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilir.

Yaz aylarında, 49 yaşındaki ve adı açıklanmayan bir kişi, testislerinin sol tarafında şişlik ve ağrı nedeniyle tıbbi yardım istedi. Hastayı çeşitli testlere tabi tutan doktorlar, herhangi bir ürolojik hastalık ya da hastalık nedeni bulamadı.

Koronavirüs semptomu göstermedi

Yapılan testlerde hastanın testisinde dokununca ağrı oluştuğu ancak sıra dışı bir şişkinlik ya da iltihap gözükmediği tespit edildi. Hastanın enfekte bir vakayla teması olduğu belirlendikten sonra COVID-19 testine sokuldu. Testin sonuçları pozitif çıkarken, hastada kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi semptomların hiçbirinin görülmediği belirtildi.

Doktor Mehmet Özveri ve ekibi tarafından ele alınan vakada elde edilen veriler, Urology Case Reports adlı dergide yayımlandı. Bu çalışmaya göre testis ağrısının tek başına koronavirüs semptomu olduğu açıklandı. Bu çalışma ile koronavirüsün nasıl farklı şekillerde tutulabileceği gösterilmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doktor Özveri, “COVID-19 solunum organlarına saldıran viral bir hastalıktır. Ancak, bizim vakamızda olduğu gibi, bazı hastalarda akciğer dışında çeşitli organlara da zarar verebildiği görülüyor. Nedeni anlaşılmayan genital rahatszılıklar bildiren kişilerin tedavisinde corona virüsten şüphelenilmesi kritik bir önem taşıyor” dedi.

Koronavirüs yalnızca solunum sistemini hedef almıyor

Testis ağrısı çeken kişinin, ağır bir rahatsızlık geçirmemesine rağmen 24 gün boyunca hastanede tedavi edildiği belirtildi. Tedavinin 5 günlük kısmında, sıtma ilacı olan hidrokloroksin kullanılırken çeşitli antibiyotikler de verildi.

Öte yandan hastalığın testislerde nasıl barındabildiği konusu ise henüz açıklığa kavuşmuş değil. Araştırmacıların üzerinde durduğu iki alternatif senaryodan ilkine göre, virüsün vücuda tutunmasını sağlayan ACE2 reseptörleri testislerde de çok sayıda olduğu için virüs bu bölgede tutunabiliyor. Bir diğer alternatif ise virüsün kan dolaşımı aracılığıyla testislere ulaşmış olması.