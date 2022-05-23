Corsair, ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı Voyager a1600'ü resmen duyurdu. AMD'nin üst düzey donanımlarıyla donatılan dizüstü bilgisayar, Apple'daki touch bar benzeri ikincil ekranıyla dikkat çekiyor. Voyager a1600'ün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Bugüne dek bilgisayarlar için sunduğu donanım ve harici ekipmanlar ile bilinen Corsair, dikkat çeken bir gelişmeye imza attı. Şirket, oyuncular için özel olarak geliştirdiği ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. "Voyager a1600" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, sahip olduğu özelliklerle piyasada kendine yer bulacak gibi görünüyor.

Corsair'in yeni dizüstü bilgisayarı, AMD tabanlı bir model olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda; bu oyuncu dizüstü bilgisayarı Ryzen 6000 serisi işlemciler (Ryzen 7 6800HS veya Ryzen 9 6900HS) ve AMD Radeon RX 6000 serisi GPU'larla (AMD Radeon 6800M) destekleniyor. Bu da Corsair'in ilk oyuncu dizüstü bilgisayarının oldukça güçlü bir yapıya sahip olacağı anlamına geliyor.

Karşınızda Corsair Voyager a1600

Corsair Voyager a1600'ün dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, bir touch bara sahip olması. Ekran ile klavyenin arasına yerleştirilen bu bölüm, daha önce Apple tarafından piyasaya sürülen dizüstü bilgisayar modellerinde yer alıyordu. Ancak Apple, birkaç yıl önce bu ekipmandan vazgeçti. Corsair'in "S-Key" olarak isimlendirmeyi tercih ettiği dokunmatik çubuk, özelleştirilebilir olması ile dikkat çekiyor. Corsair Voyager a1600'a sahip olan tüketiciler, bu bölümü 10 farklı kısayol erişimi için diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Elgato Stream Deck isimli yazılım tarafından desteklenen S-Key, yayıncılar için akış kontrol butonlarını da içeriyor.

Corsair'in ilk oyuncu dizüstü bilgisayarında bulunan 16 inç büyüklüğündeki ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 240 Hz tazeleme oranı sunuyor. Ekranın hemen üzerinde yer alan kamera ise FHD çözünürlük vadediyor. Şirkete göre tüketiciler, Voyager a1600'ü 64 GB'ye kadar RAM ve 2 TB'ye kadar depolama alanı ile tercih edebilecekler.

Corsair, Voyager a1600'ün tüm teknik detaylarını açıklamadı. Çünkü bu dizüstü bilgisayar için küresel lansman gerçekleştirilecek. Büyük bir ihtimalle temmuz ayında gerçekleştirilecek bu etkinlikte Corsair'in ilk oyuncu dizüstü bilgisayarının tüm özellikleriyle birlikte fiyatını da öğrenme imkanı yakalayacağız.