COVID-19'dan Sonra Kanser Vakalarında Ciddi Artış Bekleniyor

Pandemi döneminde taramaların azalması ve bu sebeple kanser tanılarının geç konulması dolayısıyla, COVID-19 pandemisinden sonra kanser vakalarında dünya genelinde ciddi bir artış beklendiği belirtildi.

COVID-19 virüsü, bulaşıcı ve kısa vadede tehlikeli sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık türü oluşturduğu için dünya genelinde sağlık sektörü ve insanlar diğer birçok hastalıktan ziyade virüse odaklanmış durumda. Fakat tehlikesi devam eden kanser gibi hastalıklar, COVID-19 korkusu sebebiyle ihmal edildi. Özellikle hastaneye gitmek konusunda endişe yaşayan insanlar, kanser gibi bazı olası hastalıklarını öğrenemediler ve tanı konulamadı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanı Prof. Dr. Esra Saatçi, 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde yaptığı Pandemi ve Kronik Hastalıklar başlıklı sunumunda COVID-19 pandemisi döneminde kanser taramalarının azaldığını ve bu sebeple ileriki dönemlerde kanser vakalarında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti.

Ölüm oranları 12 kat arttı

Aksayan taramalar ve tedaviler sebebiyle kanser vakalarında artış beklediklerini ifade eden Saatçi, “Çünkü kanser taramalarımızı ihmal ettik ya da erteledik. Dolayısıyla maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde 42 azaldı. Kanser tanılarında dramatik bir azalma oldu. Bu süreçte hastaların yeteri kadar hastaneye erişememesi geç evrede tanıların konulmasına neden oldu. Pandemi pik yaptığında dünyada 2 milyon 324 bin 69 kanser cerrahisi operasyonu ertelendi. Bu durum hastaların sağlıklarına orta ve uzun vadede etki yapacak, aynı zamanda sağlık ekonomisine de bir etkisi olacak" açıklamasında bulundu.

Kalp yetmezliği, diyabet gibi rahatsızlıkları bulunan hastaların salgının ilk 4 ayında COVID-19’a yakalanan sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında hastaneye yatışlarda 6 kat, ölüm oranlarında ise 12 kat artış tespit edildi. Fiziksel aktivitelerin ise pandemi döneminde yüzde 40 azaldığı ve kronik hastalıklarda bu sebeple de artış meydana geldiği belirlendi.