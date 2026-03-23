Yılın En Çok Tartışılan Oyunu Crimson Desert'ın Yeni Güncellemesi Geldi: İşte Yapılan Değişiklikler!

Son günlerde oyun sektörünü çepeçevre saran oyun Crimson Desert'ın yeni güncellemesi yayımlandı. Peki ne gibi değişiklikler var?

Bu yılın şu ana kadarki en büyük oyunlarından biri olan Crimson Desert geçtiğimiz günlerde oyuncularla buluştu. Oyun çıktığı günden bu yana birçok güncelleme geldi ve bunlardan biri de bu sabah saatlerinde oyunculara sunuldu.

Oyuncuların belirttiği sorunlara hızla çözüm getiren Pearl Abyss ekibi bugün yayımladığı yeni 1.00.03 güncellemesiyle de birçok sorunu çözüyor ve oyuncuların istediği yeni özellikleri oyuna getiriyor. Gelin güncelleme notlarına hep birlikte bakalım.

Crimson Desert 1.00.03 güncelleme notları

Görevler

Bölüm 2, Yeniden Kavuşma görevi sırasında kediyi takip ederken kedinin ara sıra yolu göstermeyi bırakması sorunu düzeltildi.

Bölüm 4, Gizemli Demir Çömlek görevi sırasında Antik Jeneratör onarılırken desen doğru konuma geldiğinde kısa bir süre duracak şekilde iyileştirme yapıldı.

Turnali'nin Talebi görevinde, zaten rötuşlanmış olan Becker Kalkanı'na tekrar rötuş yapıldığında görevin tamamlanmaması sorunu giderildi.

Suç durumu dâhil belirli koşullarda görevlerde ilerlemenin mümkün olmadığı durumlar için bilgilendirme mesajları iyileştirildi.

İçerikler

Hareket kolaylığını geliştirmek amacıyla Pywel Kıtası genelinde ışınlanmayı mümkün kılan yeni Abis Kesişim Noktaları eklendi.

Depoya envanterdeki eşyaları koyabileceğiniz bir depo özelliği eklendi.

Bilgi edinmek için gereken süre kısaltıldı.

İzle ve Öğren işlemini sadece bir kez gerçekleştirerek de yetenek öğrenebilecek şekilde değiştirildi.

Güçlü Dokunuş yeteneğini daha hızlı öğrenebilmek için edinme zamanı değiştirildi.

Ağaç kesmek için gereken vuruş sayısı azaltıldı.

Ağaç keserken nişan alma moduna girmeden, temel savurma hamlesiyle de ağaç kesilebilecek şekilde düzeltildi.

Bilek Güreşi mini oyunundaki QTE ve düşman tarafından bastırılma (mount) durumundaki QTE zorluğu düşürüldü.

Bilgi edinilebilen eşyalara simgeler eklendi ve araç ipucu üzerinden edinilebilir bilgi sayısı görülebilecek şekilde iyileştirildi.

Maden damarları ve toplama nesnelerinin yakınına gidildiğinde, bu ögeler otomatik olarak keşfedilecek şekilde iyileştirildi.

Abis içerisindeki Gökyolu Ayar Cihazı, çalışma noktasına ulaştığında anında etkinleşecek şekilde iyileştirildi.

Abis içerisindeki Gökyolu Ayar Cihazı'nın konumu, daha kolay fark edilebilecek şekilde iyileştirildi.

Aksiyom Gücü ile devre tahtası kullanılırken, üzerinde işlem yapılan devrenin şekli görünecek şekilde iyileştirildi.

Maltıza yayla nişan alırken kamera hareketleri iyileştirildi; buna bağlı olarak okları tutuşturma menzili düzenlendi.

Aslanarma Gözcü Kulesi'nin önüne yok edilemeyen bir maltız yerleştirildi.

Ticaret dükkânında Kliff'in at envanterinin yanı sıra Damiane ve Oongka'nın at envanterleri de gösterilecek şekilde değiştirildi.

Eksik olan düşman üssü tesis yıkım etkileri sisteme eklendi. Üs tesisleri yok edildiğinde geçerli olan etkiler şunlardır:

Revir Yıkımı: Yaralı düşmanlar geri dönmez.

Depo Tesisleri: Düşmanın Maksimum Canı %10 azalır.

Kışla Tesisleri: Düşman Saldırı gücü 5 azalır.

Bazı bulmacaların daha kolay ayırt edilebilmesi için görünümleri düzenlendi.

Yemek malzemesi ve yemek eşyalarının Can Yenileme miktarı artırıldı; Hernand Tavernası'nda satılan yemek türleri eklendi.

Fener kullanılarak daha geniş bir alandaki emareler okunabilecek şekilde iyileştirildi.

Kaldırmak sırasında harcanan Dayanıklılık tüketimi azaltıldı.

Belirli durumlarda evcil hayvan toplama işleminin düzgün çalışmaması sorunu giderildi.

Cadı dükkânındaki bazı ürünler günlük olarak sıfırlanacak şekilde değiştirildi.

Bizmut Cevheri'nin özellikleri ve toplama yöntemi aşağıdaki gibi değiştirildi.

Ateşli Silah ve Okçuluk Yarışması mini oyunlarının zorluk seviyesi düşürüldü.

Abis Küresi'nin Akım Güç Alanı'nın kaybolmaması sorunu giderildi.

Gökyüzü yolu ayar cihazında Aksiyom Gücü'yle yakalanması gereken kısımların daha iyi anlaşılması için düzenlemeler yapıldı.

Fenerle hafıza izlerini okuduktan sonra Vizione, otomatik olarak takılıp oynatılacak şekilde değiştirildi.

Uhrevi Patika Abisi'nde Abis İzlerine basmadan ilerlediğinizde, belirli bir hedefi raporlayıp öğrenememe sorunu düzeltildi.

Belirli bir görev gösterimi sonrasında enerji tüketilmeme sorunu giderildi.

Kontroller

[Genel] Etkileşim arayüzü daha hızlı görüntülenecek şekilde iyileştirildi.

[Genel] Zıplama giriş kontrollerinin tepkiselliği iyileştirildi.

[Genel] Fener veya çıplak elle nişan alma etkileşimleri sırasında nişan noktası hedefe kilitlenmek yerine ekranın merkezinde sabit kalacak şekilde düzeltildi.

[Genel] Halihazırda kuşanılmış olan ekipman hızlı yuva üzerinden tekrar seçildiğinde, ekipman kaldırılacak şekilde iyileştirildi.

[Genel] Ana menü arayüzünün tepkiselliği iyileştirildi.

[Genel] Ana menüye geçişin zaman zaman normal şekilde gerçekleşmemesi sorunu giderildi.

[Klavye/Fare] Karakter hareketi sırasındaki kontrol tepkiselliği iyileştirildi.

[Klavye/Fare] Menülerin doğrudan açılıp kapanmasını sağlayan kısayol tuşları eklendi. Kullanılabilecek kısayollar aşağıdaki gibidir.

[Klavye/Fare] Savunma veya nişan alma sırasında ekranın sağ alt köşesinde beliren tuş rehberinin değişmemesi sorunu giderildi.

[Klavye/Fare] Siper Al/Nişan Al (Yan Buton 1) ve Kaçın (Yan Buton 2) için varsayılan kontrol seçenekleri eklendi.

[Klavye/Fare] Aksiyom Gücü kontrol edilirken, fare yalnızca bir kez hareket ettirildiğinde bile nesnenin hareketi korunacak şekilde değiştirildi.

[Klavye/Fare] Kısayol ve giriş ayarlarında tuşların çakışmasına neden olan sorun giderildi.

[Klavye/Fare] Kısayol ve giriş ayarları değiştirildiğinde bazı eylemlerin düzgün çalışmaması sorunu giderildi.

Boss / Savaş

Belirli düşmanların ve bossların can ve saldırı değerleri düşürüldü.

Saldırıları siper alarak karşılarken harcanan Dayanıklılık miktarı azaltıldı.

Sazlık Şeytanı boss alanına giderken ortaya çıkan ara boss savaşının zorluğu düşürüldü.

Boss Katil Kearush'un bazı saldırı desenleri ayarlandı.

Başarılı bir Anında Karşı Saldırı yapıldığında bossun sersemletme birikimi artırıldı.

Belirli bir bilgiye sahip olunmasa bile bossların zayıf nokta efektleri görülebilecek şekilde iyileştirildi.

Boss savaşına girildiğinde, eşlik eden yoldaşların gitmeyip kalmaya devam etmesi sorunu giderildi.

Ateş okları düşmana isabet ettiğinde alev almaması sorunu giderildi.

Bazı bossların belirli durumlarda doğal olmayan şekilde düşmesi sorunu giderildi.

Belirli durumlarda bazı bossların hasar aldığında çok sık kaçması sorunu giderildi.

Işık yansımasına karşı zayıf olan bazı düşmanların bu durumdan etkilenmemesi sorunu giderildi.

NPC / NPC Diyalogları

İngilizce dilindeki bazı seslerin çıkmaması sorunu giderildi.

Uluyan Tepe Kampı'ndaki NPC Carl aracılığıyla yapılan kayıp eşya kurtarma maliyeti 10 Gümüş'ten 1 Gümüşe düşürüldü.

Hayvanlar oyuncunun çevresinde daha doğal hareket edecek şekilde iyileştirildi.

Belirli NPC'lerin hareketleri ve yerleşim yerlerinin anormal olması sorunu giderildi.

Duo mini oyunu sırasında NPC'lerin birbirine karşı hileyi yakalamaya çalışması sorunu giderildi.

UI Düzenlemeleri / İyileştirmeler

Yemek eşyaları ilk kez alındığında otomatik olarak hızlı yuvaya kaydedilecek şekilde iyileştirildi.

Posta Güvercini arayüzünün görünüm konumu iyileştirildi.

İzle ve Öğren ile yetenek öğrenirken kamera hareketleri daha doğal olacak şekilde iyileştirildi.

Harita menüsünde varış noktasını kaldırma işleminin ara sıra düzgün çalışmaması sorunu giderildi.

Dükkân menüsünde tuş kontrolleri sırasında imlecin bazen normal şekilde görüntülenmemesi sorunu giderildi.

Bilgi ve Bildirimler menüleri Diğer sekmesinden Günlük sekmesine taşındı ve bazı menü sıraları değiştirildi.

Grafikler / Ayarlar

[PlayStation 5, Xbox] Oyun seçenekleri ekranına 120Hz modunu etkinleştirme/kapatma seçeneği eklendi.

Ayarlarda sıfırlama özelliği kullanıldıktan sonra yapılan değişikliklerin kaydedilmemesi sorunu düzeltildi.

Çözünürlük ve Yükseltme gibi ayarların oyun yeniden başlatıldıktan sonra korunmaması sorunu giderildi.

Minimum performans ayarlarında karakter ekipmanlarının veya kedinin görünmez olması sorunu giderildi.

FSR Ray Regeneration / DLSS Ray Reconstruction etkinken ekran kalitesinin bozulması sorunu giderildi.

Belirli çözünürlüklerde monitör boyutunun yanlış algılanması sonucu ekranın hatalı görüntülenmesi sorunu giderildi.

Tam ekran, Pencere ve Çerçevesiz Pencere modlarında oyun ekranının kesilmesi veya kaymasıyla ilgili sorunlar giderildi.

[Mac] Belirli MacBook cihazlarında varsayılan grafik seçeneklerinin Sinematik olarak ayarlanması sorunu giderildi.

[Mac] Belirli grafik ayarlarında oyunun ara sıra çökmesine neden olan sorun giderildi.

[Mac] Çerçeve Üretme devre dışı bırakıldığında oyunun zaman zaman donmasına neden olan sorun giderildi.

[Mac] Çerçeve Üretme etkinleştirildiğinde ara sahnelerdeki siyah bant oluşma hatası düzeltildi.

Belirli durumlarda Abis'in yer üstünde de görünmesi sorunu giderildi.

Bazı NPC'lerin belirli hareketleri sırasında ortaya çıkan çeşitli görsel efektler iyileştirildi ve düzeltildi.

Abis Eğitimi'ndeki şelale görünümü iyileştirildi.

Karakter bir at arabasına çarptığında oluşan garip animasyon sorunu giderildi.

Bazı ara sahneler oynatıldıktan sonra siyah bantların kaldırılmaması sorunu giderildi.

Performans / Kararlılık / Oyun Başlatma

[PlayStation 5] Dünya haritası menüsü açılırken ara sıra meydana gelen oyunun çökme sorunu giderildi.

Hem dâhili hem de harici ekran kartlarının bir arada bulunduğu sistemlerde, harici ekran kartının tanınmaması nedeniyle oyunun açılmaması sorunu giderildi.

Windows 10'un belirli bir sürümünün altında ekran kartının düzgün şekilde tanınmaması sorunu giderildi. (Eski Windows 10 sürümlerinde ekran kartının bulunamaması sorunu giderildi.)

PC ve konsol genelinde kararlılık ve performans optimizasyonları yapıldı, bazı çökme sorunları giderildi.

[Xbox] Çevrim dışı modda oyunun oynanamaması sorunu giderildi.

Yerelleştirme

Tüm dillerdeki çeşitli yerelleştirme hataları düzeltildi ve kalite iyileştirildi.

Diğer

Ölüm veya yükleme sekanslarının oynatılmasında yaşanan gecikme sorunu giderildi. At çağrıldıktan sonra oyuncuya doğru yaklaşacak şekilde iyileştirildi. Duvara yakınken Güçlü Dokunuş veya Saplama kullanıldığında karakterin yana doğru itilmesi sorunu giderildi. Windows ortamında belirli durumlarda DualSense kontrol cihazı titreşiminin çalışmaması sorunu giderildi.

