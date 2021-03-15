101 Dalmaçyalı filminin kötüsü olarak karşımıza çıkan Cruella'nın orijinal hikayesini anlatacak filmin yeni fragmanı yayınlandı. Film, sıradan bir kişinin "kötüye" dönüşümünü ele almasıyla Joker'i anımsatıyor.

Sinema sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Walt Disney Pictures, ikonik 101 Dalmation (101 Dalmaçyalı) filminin “siyah-beyaz saçlı kötüsü” Cruella’yı merkezine alacak aynı adlı filminin yeni fragmanını yayınladı.

Emma Stone’un başrolde yer alacağı Cruella filminde 101 Dalmaçyalı’dan ziyade sonradan Cruella’ya dönüşecek olan kararlı, zeki ve yaratıcı Estella karakterinin gelişimini göreceğiz. Bu noktada filmin son Joker filmine benzeyeceğini ifade edebiliriz ancak “eğlence” çok daha yüksek olacak.

101 Dalmaçyalı'nın kötüsü Cruella'nın hikayesini en başından izleyeceğiz

Craig Gillespie’nin yönetmen koltuğunda yer aldığı film, 1970'lerin Londra'sında, punk rock devriminin tam da ortasında geçiyor. Kendine kötü arkadaşlar edinen Estella, içindeki yaramazlık(!) hevesini keşfeder ve Cruella’ya dönüş yavaş yavaş başlar.

Emma Stone, Estella/Cruella karakterine can verirken ona Emma Thompson, Emily Beecham, Paul Walter Hauser ve Mark Strong eşlik edecek. Herhangi bir erteleme olmaması halinde filmin 28 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanıyor.

Cruella fragmanı