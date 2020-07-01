Bugün Tanıtılması Beklenen Crysis Remastered Ertelendi

En son 2013'te Crysis 3'le oyuncularla buluşan ondan sonra sırra kadem basan Crysis serisi, geçtiğimiz günlerde Crysis Remastered ile birlikte oyuncuların karşısına çıkacağını söylemişti. Normal şartlar altında bugün oyundan bir tanıtım gelmesi bekleniyordu ancak Crytek, oyunun ertelendiğini bildirdi.

Bundan 17 yıl önce son kez karşımıza çıkan Crysis, oyuncuların son derece sevdiği bir oyun serisi olarak biliniyordu. Tüm oyunlarında 9 ila 9,5 arası bir puana sahip olan oyun serisi, genelde 1 ila 3 sene içerisinde yeni oyunlarla sevenlerinin karşısına çıkıyordu ancak bu durum Crysis 3 ile birlikte değişti.

Crysis 3'ün ardından 17 yılı aşkın bir sessizliğe gömülen Crytek ekibi, geçtiğimiz haftalarda Crysis hayranlarını sevindirecek bir açıklamada bulunmuştu. Bugün yeni oyuna ilişkin bir tanıtımda bulunması beklenen Crytek, oyunun fragmanı yerine ertelendiğini kullanıcılarla paylaştı.

Grafiklerde geliştirme yapılacak

Crysis, resmi Twitter hesabından oyunun ertelenmesine ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalarda bugün oyunun fragmanının paylaşılacağı ancak bunun şu an gerçekleşmeyeceği belirtildi. Açıklamalarda oyunun hayranlarından muazzam bir ilgi alındığı ve bu ilginin karşılanması için ekibin var gücüyle çalıştığı bildirildi.

Ekip, yaptığı açıklamada oyunun hazır olduğunu ancak grafikler üzerine biraz daha çalışmak istediklerini belirtti. Tabii ki açıklamada bu gecikmenin sebebi de ortaya çıktı.

Sızdırılan fragmandaki tepkiler oyunun ertelenmesine neden oldu

Geçtiğimiz gün aktardığımız üzere Crysis Remastered'a ait olduğu iddia edilen bir fragman ortaya çıktı. Crysis'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaları değerlendirecek olursak fragman gerçekti ve ekip, fragmana gelen yorumlar üzerine oyunun grafikleri üzerine durmaya karar verdi. Ekibin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"…Dünkü sızıntıyı duymuş olabilirsiniz ve bilmenizi istiyoruz ki iyisiyle kötüsüyle tüm tepkileri gördük, ayrıca bunları değerlendireceğiz. (…) Bu ek süre içerisinde Crysis Remastered oyununu PC'de ve konsolda standartların üzerine çıkaracağız."

Açıklamasında oyunun olabildiğince hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulacağını bildiren Crytek, net bir tarih paylaşmadı.