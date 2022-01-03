Cumhurbaşkanı'ndan Emekli ve Memur Maaşlarına Dair Açıklama

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça önemli açıklamalar yaptı. 2500 TL'nin altında maaş alan emeklinin kalmayacağını kaydeden Erdoğan; memur maaşlarındaki artış oranının da yüzde 30,5'e çıkarıldığını paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. COVID-19 tehlikesi altından, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de zor geçen 2021 yılının ardından yeni umut ve heyecanlarla 2022 yılına giriş yaptığımızı kaydeden Erdoğan; yeni yılın Türkiye ve dünya için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yaptığı açıklamada ülke ekonomisi ve salgının seyri gibi konu başlıklarına değinen Erdoğan’ın en dikkat çeken açıklaması ise memur ve emekli maaşlarına yapılan zamma dair oldu. 2500 TL’nin altında maaş alan emekli kalmayacağını belirten Erdoğan, memur maaşlarına uygulanan artış oranının da yüzde 30,5’e çıkarıldığını aktardı.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız"

Açıklamasında “Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2500 liraya yükseltmiş oluyoruz.” ifadelerine yer veren Erdoğan, temmuz ayında da hem memur hem de emeklilere yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olacak şekilde gerekirse enflasyon farkının da ilave edileceğini kaydetti.

Memur maaş artış oranını yüzde 30,5’e çıkararak memurlara ilave bir 'sosyal destek' sağlamış olduklarını belirten Erdoğan; Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari dengesiyle bütün hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10 ülkeden birisi olmasına da daha önce olmadığımız kadar yakın olduğumuzu belirtti. Erdoğan, milletin de desteğiyle bu defa tarihin tekerrür etmeyeceğini, aynı üzücü tabloyla tekrar karşı karşıya kalmayacağımızı ve Türk halkının bir daha aynı bedelleri ödemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında yapılan zamların yetersiz olduğunu, ülkenin içinde bulunduğu bu durumda bu paralarla geçinmenin imkansız olduğunu düşünen halktan gelen tepkiler ise gecikmedi.

İşte memur ve emekli maaşlarına yapılan zamma sosyal medyadan gelen tepkiler