Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların arasından en önemli olanı ise tabii ki birçok alanda uygulanması planlanan KDV indirimleri. Gelin KDV indirimleri detaylarına göz atalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ülke gündemindeki önemli konulara değindi. Gündemin başında 29 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakeresi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürdürülen telefon görüşmelerinin olumlu geçmesi yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı ve kamu-özel iş birliği konularından sonra birçok alanda gerçekleştirilmesi planlanan KDV indirimlerinden bahsetti ve uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı. Kabine toplantısında açıklanan KDV indirimi detaylarına gelin beraber göz atalım.

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %18’den %8’e düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre temel ihtiyaç ürünleri sınıfına giren deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV’si %18’den %8’e düşürülecek. Yiyecek hizmetlerinin tamamında ise KDV oranı %8’e sabitlenecek.

Tek KDV indirimi temel ihtiyaçlara yapılmıyor. Açıklamalara göre konut satın alımlarında da metrekareye göre değişen kademeli KDV sistemi uygulanacak. Afet riskindeki alanların dönüştürülmesi kapsamında 150 m2 kadar %1, 150 m2 metrekareyi aşan konutlarda ise %18 KDV uygulanacak. Arsa ve arazilerin de KDV oranı %8’e çekilecek.

Sonunda yıllardır geyiği dönen ‘Yatların KDV’si %1’miş’ muhabbeti de Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla son buluyor. Oto galericilerin araç alım satımında elde ettikleri kâr ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında uygulanan %1 KDV ise %18’e çıkacak.