Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kontrollü Normalleşme Açıklaması

Erdoğan, katıldığı bayramlaşma etkinliğinde 17 Mayıs'tan sonraki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kontrollü normalleşme vurgusu yapan Erdoğan, haziran ayına gelindiğinde ise tedbirlerin büyük oranda gevşeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "17 Mayıs'tan sonra ne olacak?" sorusunun yanıtına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalar bu tarihten sonra ne olacağını tam olarak açıklamıyor olsa da vatandaşlara önemli ipuçları veriyor.

Erdoğan, 17 Mayıs'tan sonraki süreçle ilgili açıklamalarını Ak Parti teşkilatı ile çevrimiçi bayramlaşma etkinliği sırasında yaptı. Bir kez daha normalleşme vurgusu yapan Ak Parti genel başkanı, 17 Mayıs'tan sonra önce kademeli normalleşmeye geçileceğini sonra da tedbirlerin ciddi oranda gevşetileceğini söylüyor. Ancak muhtemelen kesin kararların çıkacağı kabine toplantısı gerçekleşmediğinden, normalleşme sürecinde neler yaşanacağı şu an için bilinmiyor.

Pazartesi günü, kontrollü normalleşme sürecine geçiliyor

Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre 17 Mayıs itibarıyla kontrollü normalleşme sürecine geçilecek. Mayıs ayı sonuna kadar bu sürecin devam etmesini düşündüklerini belirten Erdoğan, haziran ayına gelindiğinde ise günlük hayatı rahatlatacak düzeyde gevşemeler olacağını söyledi.

Kontrollü normalleşme nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar önemli olsa da sürecin nasıl devam edeceğine dair net bir bilgi söz konusu değil. Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi bir kabine toplantısının yapılması ve buradan çıkacak kararların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Ancak çok büyük bir ihtimalle, kontrollü normalleşme sürecinde Ramazan ayı öncesindeki kurallar yeniden getirilerek, mayıs ayının sonuna gelinmesi sağlanmış olacak.