WhatsApp'ın büyük tartışma yaratan yeni kullanıcı ilkelerinin ardından platform oldukça büyük tepki çekmişti. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarının bundan sonra BİP kullanacağı açıklandı.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde yeni bir kullanıcı ilkeleri kararı almış ve bu kuralları kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Bu karara çok sert tepkiler gelirken WhatsApp'ın alternatifleri de popüler hale geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da artık basın mensuplarıyla olan gruplarını Turkcell'in BİP uygulamasına taşımaya karar verdiklerini açıkladı. Uygulamanın yarından itibaren başlayacağı ifade edildi.

WhatsApp yerine BiP

WhatsApp'ın gizlilik kaygılarına neden olan yeni kuralları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, yarından itibaren Turkcell'in şifreli mesajlaşma uygulaması olan BiP'e geçecek. BiP kullanmak için Turkcell kullanıcısı olmak gerekmiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, WhatsApp'ın mahremiyet açısından kaygı yaratan yeni düzenlemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da WhatsApp'tan ayrıldığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre karar bütün çalışanlara mesajla duyuruldu. Ayrıca bu değişimin, sosyal medya platformlarına karşı daha geniş kapsamlı önlemler ile sürdürüleceği de belirtildi. Bilindiği gibi WhatsApp bu ilkeleri daha katı gizlilik kuralları olan Avrupa'da uygulayamıyor.

Sosyal medya devlerine takip

Son dönemde Türkiye ile sosyal medya devleri arasında yaşanan tek sıkıntı WhatsApp kullanıcı ilkeleri değil. Küresel çapta faaliyet yürüten ve Türkiye'den günde 1 milyondan fazla kez kullanılan sosyal medya platformlarından da ülkemizde temsilcilikler açmaları istenmişti.

YouTube, TikTok, Dailymotion gibi platformların şu anda ülkemizde temsilcilik açacakları biliniyor. Sosyal medya platformları da ciddi cezalarla karşı karşıya geliyorlar. İlk aşamada katlanarak artan para cezaları söz konusu olurken daha ileri aşamalarda ise durum bant genişliği kısıtlamasına kadar gidiyor.

Bir süre daha sosyal medya uygulamaları ülkemizin gündeminde kendine yer bulmaya devam edecek. Elbette ki farklı görüşler ortaya çıkacaktır. Bizim ise kullanıcı olarak yapabileceğimiz şey, kime ne kadar bilgi paylaştığımızı seçmek olacak.