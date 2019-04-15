Mars'tan İlk Killi Toprak Örnekleri Geliyor

NASA'nın Marş keşif aracı Curiosity, Mount Sharp bölgesinden ilk killi toprak örneklerini aldı.

NASA’nın Mars’a gönderdiği Curiosity aracı Mount Sharp bölgesinden ilk killi toprak örneklerini aldı. Uzay ajansının aslında sondaj görevleri için hedeflediği ilk bölge burasıydı. Uzay aracı bölgeden ilk örnekleri 6 Nisan tarihinde aldı ve 10 Nisan’da da bu örnekleri analiz etmeye başladı. Bilim insanları şu an Curiosity’den gelecek olan analiz sonuçlarını bekliyor.

Su, diğer gezegenlerdeki dünya dışı yaşam için en temel kaynak olarak görülüyor ve bilim insanları uzunca bir süre Mars’ın nemli bir atmosfere ve Dünya’dan çok da farklı olmayan bir tabiata sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak bugün biliniyor ki Kızıl Gezegen oldukça sert koşullara ve oldukça ince bir atmosfere sahip. Ayrıca gezegende bulunan tek su örneği de gezegenin dondurucu güney kutbundaki buzul örtüsünün altında yer alıyor.

Killi toprağın varlığı, NASA’nın, Mars’ın kadim geçmişiyle ilgili daha detaylı bir bilgiye sahip olmasını ve daha iyi anlamasını sağlayacak. NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndan (JPL) Jim Erickson “Curiosity, neredeyse yedi yıldır görevde. En nihayetinde killi toprağın sondajı, bu yolculuğumuzdaki en önemli kilometre taşı” dedi.

NASA’ya göre araç, sondaj işini oldukça kolay bir şekilde halletti ve temel kaya umulandan daha yumuşak çıktı. Ancak bu sondaj görevinin sıvı su arayışı için büyük bir keşif olması pek de muhtemel değil. NASA, bu görevde antik dönemdeki suların 5 km uzunluğundaki Mount Sharp’ı nasıl şekillendirdiğini öğrenmeyi umuyor.

Ayrıca bu kayaların; 3,5 milyar yıl önce bazı nehir çökeltileri tarafından antik göl yataklarında şekillendiğine inanılıyor. NASA’nın söylediğine göre “Mars’ın diğer bölgelerindeki sular gibi göller de en nihayetinde kurumuş”

JPL Curiosity bilim insanlarından Ashwin Vasavada “Dağın her katmanı bir bulmaca parçası. Her katmanı, Mars’ın tarihine dair ipuçları barındırıyor. İlk örneklerin bize antik çevre hakkında neler söyleyeceği konusunda oldukça heyecanlıyız, özellikle de su konusunda” dedi.

Peki, Mars’ta bulunacak bir su ne anlama geliyor? Bilim insanlarına göre, Dünya’daki yaşam su ile başladı. Mars’ta da benzer koşullar oluşmuşsa bu, Kızıl Gezegen’de tek hücreleri yaşamın evrimleşmiş olabileceğini gösterir. NASA, konuyla ilgili son olarak şu açıklamada bulundu:

“Su, kaynar durumda ya da donmuş olsun, bazı canlılar bu ortamlarda hayatta kalabiliyor.”