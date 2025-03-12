ABD'de bir Cybertruck kullanıcısının aracı, jet ski indirmeye çalışırken suya düşerek battı. Elon Musk, önceki yıllarda aracın su geçirmez olacağını ve tekne görevi görebileceğini belirtmişti.

Elon Musk, Cybertruck piyasaya sürülmeden önce 2022 yılında yaptığı açıklamalarda elektrikli kamyonetinin su geçirmez olacağını belirtmiş ve hatta bir tekne görevi görerek nehirleri bile aşabileceğini iddia etmişti.

Ancak araç yollara çıktığından beri iddia hakkında bir açıklama görmemiştik. Sadece belli su durumlarında gitmesini sağlayan bir modu olduğu açıklanmıştı. Şimdi ise bu konuyla alakalı ABD’de gelişme yaşandı. Bir kullanıcı, Cybertruck’ın tekneye dönüşüp dönüşmediğini zor yoldan öğrendi.

Cybertruck, suya girer girmez battı

Olay, Kaliforniya’daki Ventura limanında yaşandı. Cybertruck sahibi kullanıcının aracı, bir jet ski’yi indirmeye çalışırken suya düştü. Cybertruck, kısa sürede batarak tamamen altında kaldı. Neyse ki kullanıcıya hiçbir şey olmadı.

Kısa süre sonra yaşanan olaya müdahale için itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Bir dalgıcın araca gerekli halatları bağlamasının ardından Cybertruck suyun dibinden çıkarılabildi.

Bu olay, Cybertruck’ın iddia edildiği gibi öyle bir tekne görevi görmeyeceğinin bir göstergesi. Tabii ki detaylarını bilmediğimiz için çok fazla şey söyleyemiyoruz. Kullanıcının, aracın “Wade Modu”nu açıp açmadığı belli değil. Bu mod, Cybertruck’ın kendisini havaya kaldırıp sulara girme durumlarında tehlikelerin önüne geçmesini amaçlıyor. Ancak öyle tamamen bir tekne görevi görmesini sağlayan bir mod yok.