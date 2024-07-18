Dacia Jogger Hybrid Türkiye'de: İşte Fiyatı

Dacia, 7 kişilik geniş aile otomobili Jogger'ın hibrit motorlu versiyonunu Türkiye'ye getirdi. 140 beygir gücündeki otomobil, şehir içi kullanımın büyük bir bölümünü elektrik motoruyla gerçekleştiriyor.

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren ve ülkemizde de büyük ilgi gören Dacia, Jogger'ın yeni bir versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Bugüne dek 1 litrelik turbo benzinli motorlarla satın alınabilen otomobil, an itibarıyla hibrit motor seçeneğine de kavuşmuş durumda.

Jogger'ın hibrit motorlu versiyonu, tasarım ve teknik özellikler açısından standart model ile aynı. Ancak kaput altına indiğimizde önemli avantajlar görüyoruz. Fişe takılı hibritler gibi çalışmayan Jogger, Toyota'ya benzer bir hibrit teknolojisi kullanıyor. Yani siz frene bastığınız zaman aküyü şarj ediyor. Bu da ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlıyor.

Yakıt tüketimi yüzde 40'a kadar düşecek

Oldukça modern bir tasarıma sahip olan ve 7 koltuk kapasitesi ile özellikle de geniş ailelere hitap eden Dacia Jogger'ın hibrit motorlu versiyonu, toplamda 140 beygir güç üretiyor. Ancak buna rağmen araçtaki yakıt tasarrufu, açıklanan rakamlara göre yüzde 40'a ulaşacak. Dacia'ya göre sürücüler, şehir içi yolculuklarının yüzde 80 kadarını sadece elektrik motoru ile gerçekleştirebilecekler. Firma, yakıt tüketiminin 100 kilometrede 4,8 litre olduğunu açıkladı.

Araçta bulunan "Smart Multi-Mode" isimli otomatik şanzıman, aracın verimliliğinin artırılmasını sağlayacak. Ayrıca Dacia Jogger'ın hibrit motorlu versiyonu, diğer versiyonlarda olduğu gibi "Extreme" donanım seçeneği ile satın alınabilecek.

Dacia Jogger Hybrid Türkiye fiyatı: