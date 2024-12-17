Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu aylık abonelik sistemi PS Plus, aylık olarak güncelleniyor. Her ay yeni oyunların sisteme eklendiğini, hâlihazırda bulunan bazı yapımların da kaldırıldığını görüyorduk.
Şimdi ise önümüzdeki ay PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Ocakta Resident Evil 2 de dahil 9 yapımın artık erişilebilir olmayacağı görüldü.
PS Plus’tan ocakta kaldırılacak oyunlar
- Resident Evil 2
- Life is Strange
- Life is Strange: Before the Storm
- Just Cause 3
- Just Cause 4 / Reloaded
- Street Fighter 30th Anniversary Collection
- Legend of Mana
- Secret of Mana
- Dragonball FighterZ
- Hardspace: Shipbreaker
Yukarıda gördüğünüz oyunlar, ocak ayının ortasında PlayStation Plus’tan kaldırılacak. Bu yüzden PS abonesi olup aralarında hâlâ denemedikleriniz varsa oynamak için 1 ay civarı süreniz var.