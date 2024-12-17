PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar açıklandı. Aralarında Resident Evil 2 Remake ve Life is Strange de olan 9 oyun, kütüphaneden çıkarılacak.

Sony’nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu aylık abonelik sistemi PS Plus, aylık olarak güncelleniyor. Her ay yeni oyunların sisteme eklendiğini, hâlihazırda bulunan bazı yapımların da kaldırıldığını görüyorduk.

Şimdi ise önümüzdeki ay PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar belli oldu. Ocakta Resident Evil 2 de dahil 9 yapımın artık erişilebilir olmayacağı görüldü.

PS Plus’tan ocakta kaldırılacak oyunlar

Resident Evil 2

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragonball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Yukarıda gördüğünüz oyunlar, ocak ayının ortasında PlayStation Plus’tan kaldırılacak. Bu yüzden PS abonesi olup aralarında hâlâ denemedikleriniz varsa oynamak için 1 ay civarı süreniz var.