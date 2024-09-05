Kısa sürede su bitti derdine son veren ve daima evlerimizde varlığını sürdüren damacanaların neden mavi renkli olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Damacanaların kırmızı, yeşil, mor veya herhangi bir renkte değil de mavi olmasının bazı mantıklı sebepleri vardır.

Gelin, bu sebeplere bakalım.

İlki transmisyon olayı ile ilişkilidir.

Şöyle ki mavi renk, Güneş’in kırılmasına karşı oldukça hassastır. Örneğin su, şeffaftır ancak bazı zamanlarda bize mavi renkli gibi görünebilir. Keza deniz de aynı şekildedir.

Deniz suyu şeffaftır ancak uzaktan bakıldığında rengi, mavi gibi görünür. İşte bunun sebebi, Güneş’in diğer renkleri emerken mavi için aynı şeyi yapamamasıdır.

Ayrıca damacanaların hacmi oldukça büyüktür ve tüketim süreleri de uzundur.

Eğer damacanalar şeffaf olsaydı, Güneş ışınlarından daha fazla etkilenirdi. Yani damacanaların mavi renkli olması, içindeki suyun tazeliğini korumada ve Güneş’in zararlı ışınlarını uzaklaştırmada büyük bir rol oynar.

Ek olarak damacanalar; mor, mavi, kırmızı, sarı, turuncu veya yeşil olsaydı Güneş, bu renkleri daha fazla emeceğinden damacananın içindeki su, sağlık açısından çeşitli tehlikelere açık hâle gelebilirdi.

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