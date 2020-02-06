Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir, Antalya'da iki kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla bilinen Şehmuz Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Antalya'da reklam filmi çekeceğiz bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, öldüresiye dövüldü. V.E. ve oğlu K.E. tarafından dövülen 18 yaşındaki Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini itiraf eden V.E. ile oğlu tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün Kepez ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar, yaralı bir kişi olduğu ihbarında bulundu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Özdemir, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, yaralının sosyal medyada 'Ares Özdemir' adıyla videolar çeken Şehmuz Özdemir olduğunu belirledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Şehmuz Özdemir'i darp ettiği iddia edilen V.E. ve oğlu K.E'yi gözaltına aldı. V.E. polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyledi. Baba ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ares Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak, "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız" dedi. Ardından şahıslarla bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi.