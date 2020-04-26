Days Gone'ın Geliştiricisi Sony Bend İşe Alımlara Başladı

Days Gone'ın geliştiricisi Sony Bend PlayStation'a özel olduğu tahmin edilen yeni AAA projesi için işe alımlara başladı. Ses ve teknik konusunda işe alımlar yapılan projenin detayları bilinmiyor

Çok fazla sürpriz olmayacak ancak Sony Bend, Days Gone'ın yıl dönümüne dikkat çekmek amacıyla muhtemelen PlayStation 5 için olan bir AAA projesine fazlaca işe alım yapıyor. Teknik sanatçı pozisyonu için yapılan işe alımlarda sinematik kalitede yüz telaffuzu konusuna dikkat çekilirken, üst düzey ses programcısı 3D sesin yaratılmasına katkıda bulunacak.

Aslında 3D ses, Playstation 5'in satışındaki en önemli noktalardan biri, ancak stüdyonun Playstation 4'de olan bisiklet temalı açık dünya oyununda 3D sesi destekleyerek bu konuda tecrübe sahibi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Sony'nin tam olarak ne üzerinde çalıştığını anlamak için birkaç yıl beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor ama Days Gone'ın yerinde bir tahmin olduğu düşünülüyor. Siz de bu konuda eğitim aldıysanız ve Sony ile çalışmayı düşünüyorsanız buradan teknik sanatçı pozisyonuna, buradan da ses programcısı pozisyonuna başvurabilirsiniz.

Sony geçtiğimiz yıllarda AAA kalitesinde oyun yapmanın zorluklarından bahsetmişti. Sony Interactive Entertainment Başkanı Shuhei Yoshida bir konuşmasında AAA kalitesindeki video oyunların yapım aşamasında çok baskı hissettiklerinden ve bu oyunları yapmanın çok büyük bir risk olduğundan bahsetmişti. Bu oyunlara yapılan yatırımların da çok büyük olduğunu sözlerine eklemişti.

PlayStation 5 Mayıs ayında tanıtılabilir:

PlayStation 5'in çıkmasına az bir zaman kalması oyun severleri bir hayli heyecanlandırıyor. Kamuoyunun büyük bir kısmı bu yeni konsolun sonbaharda tanıtılacağını bekliyordu ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddia konsolun mayıs ayında tanıtılacağını işaret etti. Ancak bunun hakkında kesinleşen bir şey yok, ne zaman tanıtılacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.

PlayStation 5'in fiyatı da henüz net olarak açıklanmış değil ancak 499 dolar (3480 lira + vergiler) ile 549 dolar (3830 lira + vergiler) arasında olacağına dair bir iddia da ortaya atılmış durumda. Dediğimiz gibi, şu anda beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok.