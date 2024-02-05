Marvel, Deadpool 3 filminin çıkışından önce pazarlama faaliyetlerinde devam ediyor. Son olarak filmin yeni bir logosu, Kevin Feige'nin şapkasında karşımıza çıktı.

Bu yıl Marvel film takviminde yer alan tek bir yapım var, o da Deadpool 3. Ryan Reynolds'a Hugh Jackman'ın Wolverine rolüyle eşlik edeceği yapım öncesinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sürdürülüyor. Son olarak Marvel'ın patronu Kevin Feige, 51. Saturn Ödüllerine Deadpool 3 filminin şapkasıyla katıldı.

Kevin Feige'nin şapkasında dikkat çeken ilk detay elbette ki logo oldu. Daha önce paylaşılan ve Deadpool logosunun Wolverine'in pençesiyle çizildiği logodan farklı olarak bu defa iki karakterin logoları ortadan birleştirildi.

Farklı logo dikkatleri çekti

Üçüncü filmin ismi resmî olarak açıklanmadı, bu yapımın isminin Deadpool odaklı mı olacağı yoksa daha geniş X-Men evrenini de mi kapsayacağı henüz bilinmiyor. İki karakterin merkeze alındığı bir "kanka komedisi" izleri taşıması ve mutantları ana evrene dahil etmesi beklenen filmin ismi, Deadpool & Wolverine tarzı bir isim de olabilir. Feige'nin şapkasındaki logo da bu tür bir isme uygun.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan Shawn Levy, en iyi filmi yapmak için çok çalıştıklarını söylerken, Reynolds ve Jackman arasındaki uyumun da harika olduğunu belirtmişti. Filmin senaryosunda ise Wendy Molyneaux ve Lizzie Molyneaux-Loeglin, Rhett Resse ve Paul Wernick imzası bulunuyor. Deadpool 3'ün 26 Temmuz 2024'te vizyona gireceği biliniyor.

X-Men evreninden başka hangi kahramanların ana Marvel Sinematik Evreni'nin parçası hâline gelmesini isterdiniz?