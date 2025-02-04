DeepSeek'in yapay zekâ modeline Çin tarafından uygulanan sansürün, modeli bilgisayara indirerek kullanınca gittiği iddia ediliyordu. Bu iddia test edildi.

Çin merkezli yapay zekâ şirketi DeepSeek, uygun maliyete gelişmiş özellikler sunabilen yapay zekâ modeliyle son haftalarda tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Ancak modeli kullanırken konu Çin’e gelince sansür uygulandığı ortaya çıkmıştı. Öyle ki Çin hükûmeti ve benzer konulardaki sorulara istendiği gibi yanıtlar vermiyordu.

Bazı kullanıcılar, son birkaç gündür DeepSeek’in bu sansürünü ortadan kaldırmanın bir yolunu keşfettiklerini belirten gönderiler paylaşıyorlardı. İddiaya göre modeli yerel olarak çalıştırdığınızda, yani modeli bilgisayarınıza indirdiğinizde bu sansür gidiyordu.

Hayır, yapay zekâ modelini indirerek kullansanız bile sansür devam ediyor

Wired, bu sansür konusunda derinlemesine inceleme yapan bir rapor paylaştı. Raporda, DeepSeek’in modelinin yerel olarak çalıştırıldığı da görüldü. Sonuçlarda, model hem uygulama hem de eğitim seviyesinde hep sansürlüydü. Yani iddiaların aksine indirilerek çalıştırıldığında bir şey değişmiyordu.

Örneğin yerel olarak çalıştırılan bir DeepSeek, Çin Kültür Devrimi hakkındaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve bunun yerine Çin Komünist Partisi’nin sadece olumlu yönlerine odaklanması gerektiğini ifade etti.

TechCrunch tarafından yapılan testlerde de benzer sonuçlar görüldü. DeepSeek, ABD’de yaşanan saldırılar hakkında soruları kolayca yanıtlarken Çin’de 1989 yılında Tiananmen Meydanı’nda yaşanan birçok kişinin öldüğü olaylara yanıt veremeyeceğini söyledi. Yani modeldeki sansür, ne yaparsanız yapın en üst seviyelerde devam ediyor.