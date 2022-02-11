Sosyal medyanın sıkça konuştuğu bir isim olan Demet Akalın, bu kez Instagram'da paylaştığı hikâyeyle gündeme geldi. Sepetindeki ürünün fiyatının bir anda 3 katına çıktığını söyleyip şikâyet eden Akalın, aslında sepetteki adet sayısını artırmıştı.

Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ünlü isimlerden olan Demet Akalın, yaptığı bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Akalın, Instagram’da paylaştığı hikâyesinde alışveriş yaptığı sayfada ekran görüntüsü alarak ürün fiyatının bir saniye içinde üç kat arttığına şahit olduğunu söyledi. Fakat işin aslı oldukça komikti.

Fiyatı yaklaşık 313 TL seviyesinde olan bir ütüyü sepetine ekleyen Akalın, bu ütünün bir saniye içinde fiyatının 940 TL’ye ulaştığını öne sürdü. “Dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!” şeklinde yakınan Akalın’ın hatasıysa yine ekran görüntüsünde mevcuttu. Akalın, aslında yanlışlıkla alacağı ürünün adet sayısını artırmıştı.

Demet Akalın'ın paylaşımı:

Tabii bu ekran görüntüsünü gören sosyal medya kullanıcıları da olayla ilgili goy goy yapmaktan geri kalmadı. Akalın ise sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte hatasını anladı ve buna ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Akalın'a gelen tepkiler ve Akalın'ın yeni paylaşımı şu şekildeydi:

Demet Akalın'ın yeni paylaşımı: