Filipinler'de yapılan bir araştırmada, deniz ürünlerinde hafıza kaybına neden olabilen toksin üreten mikroalgler bulundu.

Filipinler'in tropikal suları, dünya pazarlarına yılda dört milyon ton deniz ürünü sağladığı biliniyor. Yapılan yeni bir araştırma ise bu bölgede yetiştirilen kabuklu deniz ürünlerinde hafıza kaybına yol açabilen toksin üreten mikroalglerin varlığını ortaya çıkardı.

Araştırma, Filipinler'in ünlü deniz çiftliklerinden alınan örneklerle gerçekleştirildi ve Luzon Üniversitesi'nden Dr. Maria Santos liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldü. Araştırma ile birlikte bilim insanları deniz ürünlerinde amneziye neden olabilen Pseudo-nitzschia cinsi diatomları tespit etti.

Deniz ürünlerinde toksin alarmı

Mikroalgler deniz alglerinden beslenen deniz ürünlerinde domoik asit birikmesine yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği ortaya çıktı. Domoik asitin ise kusma ve ishal gibi semptomlarının yanı sıra kalıcı hafıza kaybına da yol açabileceği vurgulandı.

Yapılan analizler ise domoik asit üreten Pseudo-nitzschia pungens ve Pseudo-nitzschia brasiliana türlerinin deniz ürünlerinde tespit edildiğini ve bu türlerin daha dikkatli izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar deniz ürünleri üreticilerinin bu tür toksinlere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Çalışma gelecekteki alg çiçeklenmelerini izleyerek potansiyel sağlık risklerini önceden tespit etme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.