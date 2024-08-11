Denizanaları, diğer deniz canlılarına göre oldukça farklı özelliklere sahiplerdir. Bu özelliklerinin arasında en dikkat çekici olanı ise insan vücuduna değdiklerinde, o bölgede bir yanma hissettirmeleridir.

Denizde yüzerken bacağınızda veya vücudunuzun herhangi bir yerinde eğer bir yanma hissedersiniz, sebebi bilin ki çok yüksek ihtimalle bir denizanası!

Peki denizanaları bunu nasıl yapıyor?

İsimlerine rağmen denizanaları, bir balık değildir.

Bunlar, deniz hayvanları olan Cnidaria’lardır. Çeşitli deniz hayvanları gibi denizanaları da avlarını yakalamak için mızrak benzeri iğneler kullanırlar. Bu canlılar yalnızca üç katmandan oluşur ve çok basit bir sinir sistemine sahiptir.

Şaşırtıcı bir şekilde; beyinleri, kalpleri ve kanları yoktur. Hem yemek yemek hem de atıklarını atmak için tek açıklıklı bir sindirim boşluğu kullanırlar.

Ayrıca denizanaları, knidoblast ismi verilen savunma amaçlı hücreler kullanır.

Knidoblastların içinde ise nematosit ismi verilen yakıcı kapsüller bulunur. Bunlar, savunmanın yanında avlanmada da rol oynar. Denizanalarına herhangi bir şekilde temas edildiğinde nematosistler, yakıcı kapsüllerden dışarı çıkar.

Bu sebeple onlarla temas edildiğinde bir yakma hissedilir. Devamında da dokundukları bölgede zehir etkisi gösterirler. Böyle bir durumda denizanasının temas ettiği bölgeyi, patlamamış yakıcı hücrelerin bulunma olasılığına karşı, kaşımamak gerekir.

Çünkü patladıkları durumda zehrin etkisi daha da artar. Ayrıca temas edilen bölge, yeni patlamalara sebep olmamak için tatlı suyla da yıkanmamalıdır. Bunların yerine zehir etkisini azalttığı için o bölge, sıcak deniz suyuyla temizlenebilir.

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