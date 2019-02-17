İç Dokulardaki Isıyı Ölçebilecek Bir Yöntem Geliştirildi

Bilim insanları, kanser tedavisinde de kullanılabilecek olan, iç dokulardaki ısıyı ölçebilecek bir yöntem geliştirdi.

Birisinin ateşini ölçmek oldukça kolay, hastanın dilinin altına bir termometre yerleştirip 30 saniye bekleyerek doğru vücut sıcaklığı bulunabiliyor. Ancak vücudun içindeki dokulardaki ateşi ölçmek ise her zaman bu kadar kolay olamayabiliyor.

Duke University’den biyomedikal mühendisleri, fotoakustik görüntüleme tekniğiyle derin dokulardaki ateşi ölçmenin şu an kullanılan tekniklere göre daha kolay olduğunu gösterdi. Bu keşfin, kanser tedavisinde kullanılan ilerleyen termal bazlı terapilerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İç dokulardaki ısıyı inceleme birçok biyomedikal araştırma ve kanserin termal terapisi için oldukça gerekli. Hatta çoğu zaman bir tedavinin etkinliğini veya yan etkilerini bile etkileyebiliyor.

Duke University’de biyomedikal mühendisliğinde asistan profesörlük yapan Junjie Yao ultrason ve MRI’ın her zaman doğru sonuçlar veremediğini söylerken “Fotoakustik görüntülemeyi kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebileceğimiz bir yöntem bulduk” dedi.

Araştırmacılar fotoakustik görüntüleme tekniği sayesinde ışık ve sesin özelliklerini birleştirebiliyor. Yao’ya göre, araştırmacılar bu tekniği uzun süre kullanmak istiyor ancak sık sık teknik sorunlarla karşılaşıyorlar. Yao “Daha önce ateşi ölçmede bu tarz kesin sonuçlar elde edemiyorduk çünkü sürecin kendisinin kaç fotonun dokuya ulaştığını bilmesine ihtiyacı var ve bunu yapmak teknik olarak oldukça zor” dedi.

Bu eksikliği de gidermek için Yao, mekanik mühendisliği ve malzeme bilimi profesörlerinden Pei Zhong ile çalışıyor. Zhong ve ekibi TEMPT (thermal energy memory based photoacoustic thermometry, fotoakustik termometre bazlı termal enerji hafızası) adlı bir yöntem geliştirdi. Bu teknik sayesinde, fotoakustik görüntüleme kullanılarak dokuların termal hafızası ölçülüyor.

Araştırma ekibi bu ölçümleri ve matematiksel modelleri kullanarak kaç fotonun dokuya ulaştığını bilmeden de kesin sıcaklık bilgisine sahip olabilir. Yao “Yeni iş birliği için çalışıyoruz, hekimler ve mühendislerle birlikte bu yeni teknolojiyi laboratuvarlara ötesine götürmeye devam edeceğiz” dedi.