Uzun bir süre devam eden uzaktan eğitim süreci her ne kadar sonlanmış olsa da yatırımlar sürüyor. Intel ve Class Technologies, yaptığı iş birliği ile artık öğrencilerin duygularını yapay zeka aracılığı ile tespit edebiliyor.

Pandemi sebebiyle uzun bir süre kapalı kalan okullar, eğitimin uzaktan ilerlemesine sebebiyet verdi. Tüm dünyada Zoom başta olmak üzere çeşitli platformlar aracılığı ile sürdürülen eğitim-öğretim, şirketleri de bu alanda yoğunlaşmaya itti. Özellikle görüntülü görüşme platformlarının sayısı arttı, var olanlar kendini geliştirdi ve diğer şirketler onlarla iş birliği yaptı. Bu şirketlerden biri olan Intel ise öğrencilerin sıkılıp sıkılmadığını anlayabilen bir yapay zeka geliştirdi.

Bir e-öğrenme platformu olan Class Technologies ile iş birliği yapan Intel, Zoom üzerinden canlı derse katılan öğrencilerin ders sırasında yaşadıkları duygu değişimlerini yapay zeka ile tespit edebilen bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde öğretmen, öğrencilerin dersten sıkıldığını anlayabilecek ve buna göre bir aksiyon alabilecek.

Sıkılan öğrenciler tespit edilebilecek

Intel, yapay zekanın geldiği seviyeleri gözler önüne serdi. Her ne kadar heyecan verici bir gelişme olsa da uzmanların endişeleri sebebiyle soru işaretleri oluşturan sistemin yüzde yüz doğru çalışacağının henüz bir garantisi yok. En azından uzmanlar, bunu savunuyor.

Her insanın duygularını sonsuz şekilde farklarla gösterdiğini söyleyen uzmanlar, sisteme çekinceli yaklaşıyor. "Öğrencilerin içlerinde olup bitenleri farklı şekillerde sunduklarını" söyleyen Todd Richmond isimli eğitimci, "Öğrencinin o anda dikkatinin dağılması, hayatlarının o anında onlar için uygun ve gerekli bir durum olabilir." dedi.