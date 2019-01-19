Dev Apofis Asteroidi, 2068 Yılında Dünya'ya Çarpabilir

Daha önce 2029 yılında Dünya'yı sıyırıp geçeceği açıklanan Apofis, Rus bilim insanlarının tahminlerine göre 2068 yılında Dünya'ya çarpabilir.

İnsan yaşamını tehdit eden en büyük unsurlardan biri olan dev asteroitlerden Apofis'in Dünya'ya geçişlerinin oldukça yakın olması bilim insanlarına göre oldukça tehlikeli. Yapılan araştırmalara göre Apofis asteroidinin, 2029 yılında Dünya'ya oldukça yakın bir noktadan geçiş yapacağı açıklanmıştı. St. Petersburg Üniversitesi'nde Gök Mekaniği üzerinde araştırmalar yapan bilim insanlarına göre 2029'da gezegenimizi teğet geçecek bu asteroit, 2068 yılında Dünya'ya çarpabilir.

325 metre çapındaki Apofis'in belli aralıklarla Dünya'nın çok yakınından geçmesi bekleniyor. 2029 yılındaki geçişin Dünya'ya olan uzaklığı 38.000 km olarak açıklanırken, Apofis'in 2044 yılında 16 milyon km, 2051 yılında 760.000 km ve 2060 yılında ise 5 milyon km mesafeyle geçiş yapacağı tahmin ediliyor.

NASA da daha önce Apofis hakkında uyarılarda bulunmuştu. 2029'da yaşanacak geçiş için Apofis'in Dünya'ya çarpma olasılığını %2.7 olarak açıklayan NASA'ya göre 2068 yılında yaşabilecek muhtemel bir çarpışmanın olasılığı ise 1 milyonda 2.3'tü. Fakat Apofis'in yörüngesini değiştirmesi sonrası bu oranlarda değişiklik yapılmış ve çarpışma ihtimalleri yeniden hesaplanmıştı.

Apofis'in şu an belirlenen yörüngesinde bir değişiklik olmazsa, asteroit 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'ya Ay'dan 10 kat daha yakın bir mesafeden geçecek. NASA'nın yeni yörünge tahminlerine göre ise en yakın geçiş 2036 yılında yaşanacak.