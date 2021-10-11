Devasa Bir Güneş Fırtınası Bugün ve Yarın Dünya’yı Vuracak

Uzmanlar, Güneş’te meydana gelen bir fırtınanın Dünya’ya olacak etkileri hakkında uyardı. Bugün ve yarın hissedebileceğimiz etkiler arasında elektrik kesintisi, internet kesintisi, kıtalararası hatlarda arıza yer alıyor.

Uzmanlardan tüm dünyayı endişelendirecek bir açıklama geldi. Açıklamaya göre uzun aralıklarla meydana gelip Dünya’ya ulaşan büyük Güneş fırtınalarından biri yakın zamanda gezegenimize ulaşacak. Bu bizim için kıyamet demek değil, ancak bir önceki büyük fırtınada olanlara bakarsak bu seferki özellikle kullandığımız modern araçlarla ilgili sıkıntılar meydana getirebilir.

Bu tarz büyük çaplı Güneş fırtınaları, 100 yıl civarı aralıklarla meydana geliyor. Hatta sonuncusu tam 100 yıl önce, 1921’de gerçekleşti. Olayın bugünden başlayarak 12 Ekim’e kadar sürmesi bekleniyor. Fırtınanın elektrik şebekelerini etkileyip kuzey enlemlerinde kutup ışıklarını meydana getirmesi ise olası.

Dijital alanda sorunlar ve kuzeyde hoş manzaralar meydana gelebilir

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA), yakın zamanda yayınladığı uyarıda meydana gelen Güneş fırtınasının alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi artırabilecek uydu 'yönlendirme düzensizlikleri' ve 'elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar' oluşturabileceğini ifade etti. ‘G2’, yani orta şiddetli olarak nitelendirilen fırtına; belirtilene göre bu akşamüzeri Dünya’ya ulaşacak ve etkisi yarın devam edecek. Sky’ın yayınladığı haber durumu şu şekilde açıklıyor: Kutup ışıklarının bu gece İngiltere'nin ve Kuzey İrlanda'nın en kuzey kesimlerine ulaşması düşük bir ihtimal fakat Kuzey İrlanda'da bulutlar aralanıyor ve dolayısıyla görülme olasılığı daha yüksek.

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine'den ve VMware Research'ten Dr. Sangeetha Abdu Jyothi drumu şu sözlerle açıkladı: Bir Taçküre Kütle Atımı (CME) elektrik yüklü maddenin ve beraberindeki manyetik alanın uzaya yayılmasını içerir. Bu Dünya'yı vurduğunda gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girer ve gezegen kabuğunda ‘jeomanyetik olarak indüklenmiş akımlar’ üretir

15 Mayıs 1921'de gerçekleşen ve New York Demiryolu Fırtınası olarak hatırlanan benzer bir olayda, dünyanın birçok yerinde bulunan elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı. Günümüzdeki kıtalararası internet kabloları bu dalgalara dayanıklı, ancak bu kablolarda ortalama 100 kilometre aralıklarda bulunan, elektrikle çalışan ve hasar görebilecek tekrarlayıcılar mevcut. Yakın zamanda oluşan fırtına her ne kadar devasa boyutlarda olsa da Dünya’ya ulaşan dalgaları ölçtüğümüzde orta dereceli bir fırtına. Bu konuda şanslıyız, zira Dünya, daha güçlü bir fırtınayı hafif zararlarla atlatacak durumda değil.