Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölümünden bir yıl sonra vizyona girecek olan Dijital Esaret'in son fragmanı bugün yayımlandı. Film, sinema izleyicilerine farklı bir deneyim sunmayı da hedefliyor.

8 Mart 2021 tarihinde hayata gözlerini yuman Türkiye’nin en ünlü ve başarılı tiyatro oyuncularından Rasim Öztekin, ölümünden bir yıl sonra çekilen son filmiyle son kez sinemalarda kendisini gösterecek. Usta oyuncunun kadrosunda yer aldığı son film Dijital Esaret’in son fragmanı bugün yayımlandı.

Mandıra Filozofu filminin çekildiği Bodrum Çökertme’de özel olarak hazırlanan platoda çekilen yapım, yönetmen koltuğunda Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk’a yer veriyor. Oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin’in yanı sıra Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi isimlere de yer veren film, gösterimi ve gösterim sonrasındaki deneyim açısındansa tüm filmlerden farklı olacak.

Dijital Esaret fragmanı:

İnternet bağımlısı gençlerin mahkum edildiği cezaevinde yaşadıklarını konu alan film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının maceralarını anlatacak. Filmi izleyenlerdense, filmi izlerken telefonlarını açık tutması istenecek. Bununla birlikte filmin bileti, izleyicilere NFT ürünü olarak geri dönecek.

Dijital Esaret, 11 Mart’ta vizyona girecek.