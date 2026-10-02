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İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar

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Hızlı ve Öfkeli evreninde geçecek ilk diziye yeşil ışık yakıldı. İşte detaylar.

İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlk filmi 2001 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli serisi, dünyanın en sevilen serilerinden biri olmayı başarmıştı. İkonik seri 27 yılın ardından 2028’de çıkacak Fast Forever isimli 11’inci film ile resmen sona erecekti. Ancak aynı evrenden başka yapımlar geleceğine dair bilgiler daha önce paylaşılmıştı.

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Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Deadline’ın haberine göre dijital platform Peacock, sinema tarihinin en popüler aksiyon serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli'ye dayanan ilk televizyon dizisi projesine resmi olarak yeşil ışık yaktı.

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İlk Hızlı ve Öfkeli Dizisi Duyuruldu: İşte Detaylar
hıziç

2028’de gelecek

hıziç

Projenin senaristliğini ve yönetimini Mike Daniels ve Wolfe Coleman üstlenecek. Daniels daha önce Peacock'ın PONIES dizisinde yürütücü yapımcı olarak görev alırken; Shades of Blue, Sons of AnarchyThe Rockford Files projelerinde çalışmıştı.

Hızlı ve Öfkeli serisinin başrol oyuncusu Vin Diesel, dizinin yapımcıları arasında yer alacak. Diesel, projenin ilk sinyallerini geçtiğimiz Mayıs ayında New York'ta düzenlenen NBCUniversal Upfront etkinliğinde vermişti ve evrendeki hikâyelerin TV dünyasına genişletmeyi planladıklarını ifade etmişti. Bu dizi de belirtilen planların ilk adımı oldu.

Universal Television imzası taşıyan Hızlı ve Öfkeli dizisinin 2028 yılında gelmesi bekleniyor. Yani direkt son filmin çıkacağı aynı yıl dizi de gelecek. Böylece hayranlar seriye veda etmeden yepyeni bir yapıma kavuşacaklar. Dizinin konusu, oyuncuları ve diğer detayları şimdilik belirsiz.

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