Dişi Peygamberdeveleri Neden Seviştikten Sonra Erkeği Yiyor?

En ilginç hayvanlardan biri olan peygamberdevelerinin son derece garip bir çiftleşme yöntemi var. Erkeğini seks sırasında yiyen dişileriyle bilinen peygamberdevelerinin bunu neden yaptığını biliyor musunuz? Hadi gelin, erkeklerinin fedakar dişilerinin ise yamyam olduğu bu canlılara yakından bakalım.

Biz insanlar için çiftleşmek, çoğu zaman çocuk dünyaya getirmek değil de zevk amaçlı gerçekleştirilen bir eylem. Belki de hayatımız boyunca binlerce kez sevişeceğiz, ancak bunun sonucunda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az çocuğa sahip olacağız. Sosyal bir canlı olan insanlar için bu son derece normal bir durum. Peki tıpkı peygamberdeveleri gibi sevişseydik durum böyle olur muydu?

Bir erkek olarak kadın partnerinizle sevişmeye başladığınızı düşünün. Normal olarak bu işten çok keyif alıyorsunuz, ancak bu noktada dişi partneriniz sizi kafanızdan ısırarak yemeye başladı. Bu açıdan baktığımızda pek de hoş bir şey olmadığını görüyoruz. İşte bu olay peygamberdevelerinin sürekli yaşadığı bir durum. Peki bunun sebebi ne olabilir? Erkeklerin de dünden razı bir şekilde kafasını dişilerinin ağzına götürdüğü bu çiftleşme eyleminin arkasındaki asıl olay ne? Hadi gelin peygamberdevelerinde yapılan yamyamlığın sebeplerine bakalım.

Dişi peygamberdeveleri, çiftleşme sırasında neden erkekleri yiyor?

Biz insanlar için çiftleşmek daha çok sosyal bir davranış olsa da bu durum her hayvan için geçerli değil. Peygamberdevelerinde çiftleşmenin asıl amacı yeni nesiller üretebilmek. Elbette bunun için sadece yamyamlığa gerek yok, ancak araştırma sonuçları gösteriyor ki dişilerin daha çiftleşme sırasında erkekleri yemesi yumurta üretimini artırıyor.

Erkek peygamberdeveleri, bunu mazoşist bir zevk anı için değil, çocukları için yapıyor. Erkek peygamberdevesini yiyen dişiler, bunu yapmayanlara göre daha fazla sayıda yumurta üretiyor. Erkeklerin vücudundan aldıkları spermle daha fazla yumurtayı dölleyebilen dişiler ayrıca buradan elde ettikleri proteinle bu yumurtalar için gerekli besin kaynağını da bulmuş oluyorlar.

Erkeklerin yüzde 28'i dişileri tarafından yeniyor.

Cinsel olarak yamyamlık yapan bir canlı olan peygamberdevelerinde erkeklerin fazlasıyla fedakar olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre erkek peygamberdevelerin yüzde 28'i eşleri tarafından afiyetle yeniliyor. Çiftleşmeden sonra dişi, erkeğin spermini depolayıp ürettiği yumurtaları döllüyor.

Aslında bunun bir dezavantajı var. Yendiniz ve öldünüz. Bundan sonra yapacağınız tüm çiftleşme imkanlarını da yok etmiş oluyorsunuz. Aslında bir yerde bu daha fazla çocuk demek olabilirdi. Ancak bu konuda araştırma yapan New York Eyalet Üniversitesi'nden William Brown, bunun bir maliyeti olduğunu söylüyor. Erkek orada ölerek dişinin doğurduğu yavru sayısını artırabilirse en azından teoriye göre bu dezavantaj bir avantaja dönüşebiliyor.

Cinsel yamyamlığın mantığına ışık tutacak bir araştırma

William Brown'ın da dahil olduğu ABD ve Avustralya'daki bir grup araştırmacı, peygamberdevelerinin bu cinsel yamyamlığı neden yaptığına ışık tutacak bir araştırmayı Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımladı. Bu araştırmada erkek peygamberdevelerini yiyen dişilerin yavru üretiminin nasıl olduğuna bakıldı.

Deneyin ilk aşamasında ekip, iki tür radyoaktif atoma sahip protein yapı taşları olan amino asitlerle iki farklı cırcır böceği grubunu besledi. Daha sonra yine iki gruba ayrılan peygamberdeveleri, bu cırcır böceği gruplarıyla beslendi. Bunun sonucunda bir nevi etiketli olan amino asitler peygamberdevelerinin vücutlarına dahil edilmiş oldu.

Sonraki aşamada erkek peygamberdevelerinin dişilerle çiftleşmesine izin verildi. 21 çiften 10'u çiftleşmenin hemen ardından ayrılırken geriye kalanlarda dişiler erkeğini yiyene kadar bir arada kaldı. Brown'a göre bu türün dişileri erkekleri en büyük potansiyel av olarak görüyorlar. Yani dişi peygamberdevelerine göre erkekler bir besin kaynağı.

Radyoaktif atomları izleyen araştırmacılar, erkeğini yiyen dişi peygamberdevelerinin, eşlerindeki aminoasitlerin yüzde 89'unu kendilerine aldığını buldular. Bu cinsel yaklaşımda erkeğini öldürmeyen dişi peygamberdeveleri ise aminoasitlerin yüzde 25'inden biraz fazlasını kendi vücutlarına aktarabilmişlerdi.

Bu adımlardan sonra araştırmacılar erkeğini yiyen peygamberdevelerinin yumurtalarını, yumartalıklarını ve diğer üreme dokularını analiz ettiler. Yamyam dişiler afiyetle yedikleri erkeklerden gelen radyoaktif atom seviyeleri sayesinde eşini yemeyen dişilere göre neredeyse iki kat daha fazla radyoaktif atom seviyesine sahiptiler. Araştırma sonucuna göre dişiler, yumurtaların oluşması için sadece erkeğin boşalması sonucu elde edilen spermi değil aynı zamanda vücut dokunularını da kullanıyor.

Araştırma sonucuna göre yamyamlığın yumurta sayısını artırdığı keşfedildi. Eşini yemeyen dişiler ortalama 37,5 yumurtayı dölleyebilirken yamyamlığı tercih eden dişiler ortalama 88 yumurtayı döllemeyi başardı. Bu araştırma erkek peygamberdevelerinin canlarıyla ödedikleri fedakarlığın soyun devamı için önemli bir adım olduğunu da kanıtlıyor.

Bugün sizlere erkek bireyleri için bir nevi intihar görevi olan peygamberdevelerinin üreme yollarına açıklık getirdik. Peki sizlerin bu konuda düşünceleri nedir? Yorumlar kısmında buluşalım.

Kaynak: 1, 2, 3