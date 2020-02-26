Dünyanın en büyük medya şirketi olan Walt Disney’in CEO koltuğunda oturan Bob Iger, 2005 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti. Arkasında devasa bir miras bırakacak olan başarılı iş insanı, önümüzdeki yılın sonuna kadar Disney’in CEO’su olmaya devam edecek.

Son dönemde geliştirilen Star Wars filmleri ile eleştiri oklarının hedefinde kalan Walt Disney CEO’su Bob Iger, beklenmedik bir kararla ABD’li medya devinden istifa ettiğini açıkladı. Iger’ın CEO olduğu 2005 yılında, Disney’in kurucuları ve mevcut yönetemi arasında soğuk rüzgarlar esiyordu.

Attığı adımlar ve uyguladığı efektif politikalarla bu kopukluğu gideren ve şirketi başka bir noktaya taşıyan Iger, aradan geçen 15 senede devasa bir miras yaratmayı başardı. Önümüzdeki yılın sonuna kadar Walt Disney’in CEO’su olmaya devam edecek olan Iger, görev süresinin dolmasının ardından koltuğu Bob Chapek’e devredecek.

Bob Chapek, önümüzdeki yıl Disney'in yeni CEO'su olacak

Iger’ın Disney’in başında yer aldığı süre zarfında pek çok kırılma yaşandı ancak bunlardan en önemlisi belki de 71.3 milyar dolarlık 21st Century Fox anlaşması oldu. Böylece, daha önce fikri mülkiyet hakları Fox’un elinde olduğu için Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) dahil edilemeyen Fantastic Four, Deadpool ve X-Men gibi karakterler, Marvel Studios’un çatısı altına geçmiş oldu.

Elbette, Disney+ girişimini de unutmamak gerekiyor. Iger’ın en önemli projelerinden biri olan dijital yayın platformu, sadece üç ay içinde 28 milyon insanın kullandığı bir servise dönüştü. Bu kısa sürede eşi benzeri görülmemiş bir başarının altına imza atan Disney+, tüm zamanların en büyük ürün lansmanlarından biri olarak tarihe geçti.

Disney CEO’su Bob Iger, 2019 yılında TIME dergisi tarafından yılın iş insanı seçilmişti. Medya devinin varisi Abigail Disney, Iger’ın 2018 yılında aldığı 66 milyon dolarlık maaşı eleştirmiş ve bu da ikili arasında soğuk rüzgarın esmesine neden olmuştu. Disney yönetimi ise maaşın performansa göre belirlendiğini söyleyerek, Iger’ın arkasında durmuştu.