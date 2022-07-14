Variety'nin haberine göre Keanu Reeves tarafından sunulacak bir Formula 1 belgeseli Disney+'a geliyor. Yapımın, Brawn GP'nin kurucusu Ross Brawn'a odaklanacağı belirtiliyor.

Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından olan Disney+, 14 Haziran günü ülkemizde de hizmet vermeye başlamıştı. Dev platform, farklı konularda içerikleri kullanıcıların beğenisine sunuyordu. Şimdi ise motor sporları hayranı Disney+ kullanıcılarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Variety tarafından elde edilen bilgilere göre Disney+’a, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1 ile alakalı bir belgesel geliyor. Ayrıca gelen haberler, bu belgeselin çok sevilen bir isim tarafından sunulacağını da gösteriyor.

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Yeni Formula 1 belgeseli Keanu Reeves tarafından sunulacak, Ross Brawn'a odaklanacak

Variety’nin haberine göre 57 yaşındaki Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves, Disney+’ta yayınlanması planlanan bir Formula 1 belgeseli üzerinde çalışıyor. Henüz ismi belli olmayan belgeselin dört bölümden oluşacağı belirtiliyor. Ayrıca yapımın, 2009’da Honda takımını satın alan, adını Brawn GP olarak değiştiren ve zafere ulaşan Ross Brawn’a odaklanacağı bildiriliyor.

Reeves’in daha şimdiden yapım ile ilgili konuşmaya başladığı da gelen haberler arasında yer aldı. Variety’e göre Reeves, geçen hafta bir gazeteciye verdiği röportajda Brawn GP’nin olağanüstü hikâyesini anlatmak istediklerini belirtti.

Bunun yanı sıra belgeselde, hem Brawn’ın kendisinin hem de eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo’nun yer almaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca, pilotlar Jensen Button ve Rubens Barichello’nun da yapımda yer alabileceği ifade edildi.

Yayın tarihi hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmasa da yapımın 2023 sonbaharında Disney+’a gelebileceği ifade ediliyor.

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