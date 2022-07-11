Daha önce dizi olacağı söylentileri ortaya çıkan ancak iptal edilen Orhan Pamuk’un sevilen eseri Masumiyet Müzesi kitabının Disney Plus ile birlikte dizi olarak geleceği öğrenildi.

Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk’un birbirinden güzel birçok eseri var ancak aralarından en çok sevileni veya bilineni Masumiyet Müzesi kitabıdır diyebiliriz. Orhan Pamuk’un gerçekliğe en yakın romanı olan Masumiyet Müzesi, klasik bir roman gibi başlasa da gerçek bir hikâye okuyormuşsunuz gibi hissettiriyor.

Pamuk’un sevilen romanı Masumiyet Müzesi için geçmişte, Amazon Prime Türkiye’ye ilk geldiğinde ‘dizi olacak’ söylentileri ortaya çıkmıştı ve hatta başrol için Çağatay Ulusoy’un konuşulduğu söyleniyordu. Ancak proje söylentilerde kalmıştı ve ortaya bir şey çıkmamıştı.

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Masumiyet Müzesi, Disney Plus ile birlikte dizi olarak geliyor!

Masumiyet Müzesi, Yeşilçam tadında sıradan bir aşk hikâyesi anlatıyor. Aileden zengin olan Kemal Füsun, biriyle nişanlanma arifesindeyken uzaktan akrabası olan fakir bir kıza âşık olur ve hep onu görmeye çalışır.

Orhan Pamuk’un yukarıda konusunu anlattığımız Masumiyet Müzesi adlı kitabı, Disney Plus ile birlikte ekranlara taşınacak. Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ve Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus’ın dizi çekimleri için Ay Yapım ile anlaştığı da söylentiler arasında.

Siz ne düşünüyorsunuz? Disney Plus’ın Türkiye pazarına çıkış dizisi Kaçış’ı beğenmiş miydiniz? Sizce olursa Masumiyet Müzesi nasıl bir dizi olur? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

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