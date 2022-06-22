Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni Percy Jackson dizisine eklenen yeni oyuncular belli oldu. Variety'nın haberine göre, Glee dizisinde gördüğümüz Dior Goodjohn ve iki isim daha dizinin kadrosuna eklenen son isimler oldu.

Yunan mitolojisi hepimizin epey aşina olduğu bir konu. Özellikle izlediğimiz film ve dizilerde de Yunan mitolojisi karakterlerine sıklıkla yer verildiğini görüyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Percy Jackson serisi diyebiliriz.

Disney Plus’ta yayınlanacak olan yeni Percy Jakcson dizisi de şimdiden fazlasıyla merak uyandırmış durumda. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde dizinin başrolü açıklanmıştı. The Adam Project’ten hatırladığımız Walker Scobell’in başrolünde yer alacağı diziye üç yeni oyuncu daha eklendi.

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Dior Goodjohn, Olivea Morton ve Charlie Bushnell dizinin kadrosuna dahil olan son isimler oldu

Başrolde yer alacak olan Walker Scobell’in yanı sıra dizinin as kadrosunda yer alan diğer isimler Aryan Simhadri, Leah Sava Jeffries olmuştu. Bugün de Variety’nın haberine göre dizide yer alacak yeni isimler belli oldu. Glee dizisinden hatırladığımız Dior Goodjohn, diziye Clarisse La Rue rolüyle dahil oldu. Ancak Goodjohn’un dizideki bu rolünün kalıcı olmayacağı ve kadroda konuk oyuncu olarak yer alabileceği düşünülüyor.

Percy Jackson’a katılan bir diğer isim olan Olivea Morton’ın karakteri Nancy Bobofit, Charlie Bushnell’in hayat vereceği karakter ise Luke Castellan olarak diziye dahil olacak isimler oldu. Dizinin yapım aşaması devam ederken, bilim kurgu hayranlarının en sevdiği yapımlardan biri olan Percy Jackson şimdiden büyük bir merak uyandırmayı başardı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Dan Shotz oturuyor. Dizinin 2023 yılına kadar Disney Plus’taki yerini alması bekleniyor.

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