Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Disney+ da TikTok'a Dönüştü: Kaydırarak Film ve Dizilerden Kısa Videolar Göreceğiniz "Verts" Tanıtıldı

Disney+ "Verts" ismi verilen bir özellik tanıttı. Bu özellik, tıpkı TikTok gibi çalışacak ve uygulamaya kısa, dikey bir video akışı getirecek. Kaydırarak film & dizilerden kısa videoları, fragmanları görebileceksiniz.

Gökay Uyan

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda bulunan TikTok, sunduğu kısa video formatıyla sosyal medya alanında âdeta bir devrim yaratmayı başarmıştı. TikTok’un ardından Instagram’dan YouTube’a kadar birçok platformun benzer kısa video özelliklerini eklediğini görmüştük.

Şimdi ise sadece sosyal medya değil, film ve dizi platformlarının da benzer özellikler tanıtmaya başladığı görüldü. Ülkemizde de faaliyet gösteren Disney+, “Verts” ismi verilen bir özellik tanıttı.

İlgi duyabileceğiniz filmler veya diziler akışta sıralanacak

Disney+ tarafından tanıtılan yeni özellik, kısa video formatını kendi yorumuyla platforma getiriyor. Tıpkı TikTok, Instagram Reels’te olduğu gibi Verts’te de kısa ve dikey bir video akışı görüyoruz. Ancak bu videolar, filmlerden veya dizilerden kısa klipler veya fragmanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani Disney+ üzerinden kaydırarak film & dizi görüntülerine ulaşabiliyorsunuz.

Disney+, yeni özelliği insanların yapımları izleme listelerine eklemelerine olanak tanıyacak bir keşif aracı olarak nitelendirmiş. Akışın algoritması, tıpkı sosyal medya platformlarındaki gibi çalışıyor. Sizin ilgi duyabileceğiniz film veya dizilerden sahneleri, fragmanları sıralıyor. Yani ne izlemeyi seviyorsanız ona göre şekilleniyor. Çıkan Verts kısa videolar üzerinden direkt o film veya dizinin tamamına tek tıkla ulaşabiliyorsunuz. Verts özelliği iOS ve Android üzerinden Disney+’ta sunulmaya başladı.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com