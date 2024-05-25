Isınma problemleri ile karşı karşıya kalanlar için en çok tercih edilen laptop soğutucuları listeledik.

Dizüstü bilgisayar kullananların en çok rahatsız olduğu konuların başında ısınma problemleri geliyor. Isınma sebebiyle bilgisayarda yavaşlamalar, donmalar hatta kendi kendine kapanmalar bile meydana gelebiliyor. Bu durumların başlıca nedeni olan ısınma problemi ile karşılaştığımızda ise aklımıza gelen ilk ürün genellikle dizüstü bilgisayar soğutucuları oluyor.

Laptop soğutucuları, bilgisayarımızda oluşan sıcak havayı daha etkili bir şekilde uzaklaştırarak, daha düşük sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Böylece daha verimli bir kullanım imkanı sunuyor. 'En iyi laptop soğutucusu hangisi?'' veya ''Hangi laptop soğutucusunu almalıyım'' gibi sorulara cevap arıyorsanız, cevabı bu içerikte.

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Rampage PROTE R6

10 aydınlatma modu ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken Rampage PROTE R6, hem gözünüze hitap ederken hem de teknik özellikleri ile kullanıcılarıların beğenilerini topluyor. Ayrıca telefonunuzu koymanız için yapılmış bir bölümü de bulunmakta.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Yükseklik ayarı: 7

Bağlantı sayısı: 2

LCD ekran

Fan sayısı ve fan ayarı: 6

Büyük fan boyutu: 100mm

Büyük fan dönüş hızı: 1400 PRM

Küçük fan dönüş hızı: 2400 PRM

Ses seviyesi: 5 dBA - 10 dBA

''6 farklı fan hız ayarı, aynı şekilde aydınlatma ayarı, alt kısımda açma kapatma tuşu ve ekran. Yükseklik ayarı, telefon standı. Daha ne olsun. 16.1 inc laptop görseldeki gibi hafif kenarlarda boşluk bile kaldı. Büyük fanlardan biraz üşüdüğümü bile söyleyebilirim.''

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Zalman Zm-Ns3000

En iyi soğutucu markaları arasında üst sıralarda olan Zalman Zm-Ns3000, fiyatı ve kalitesi ile sizi üzmeyecek bir ürün.

Laptop Ölçüsü: 17 inç

Yükseklik Kademesi: 6 adet

Bağlantı Sayısı: 4 adet

Fan Sayısı: 1 adet

Ana Fan Boyutu: 200 mm

Ana Fan Dönüş Hızı: 760 RPM

Rulman Tipi: Sleeve Rulmanlı

Aydınlatma Türü: LED

Ağırlık: 900 g

''Ürünün diğer ürünlere göre daha kaliteli ve sessiz olduğunu düşünerek aldım ve beni yanıltmadı. Soğutma performansı gayet başarılı, benim gaming laptopta ortalama 7-8 derece fark ettirdi. Usb 2.0 destekleyen 3 ayrı soketi bulunuyor. Bu özelliği gözardı etmeyin, çünkü günümüz ekipmanlarının geneli usb 2.0 .''

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Rampage AD-RX44 X-GALE

Renk canlılığı ve LCD paneli ile güzel bir tasarıma sahip olan Rampage AD-RX44 X-GALE, 28 - 32 dBA aralığında ses seviyesi ile karşımıza çıkıyor.

Laptop Ölçüsü: 17 inç

Yükseklik Kademesi: 7 adet

Bağlantı Sayısı: 2 adet

Hava Akışı: 74.35 CFM

Fan Sayısı: 6 adet

Ana Fan Boyutu: 60 mm

Ana Fan Dönüş Hızı: 2900 RPM

Rulman Tipi: Rifle Rulmanlı

Aydınlatma Türü: RGB

LCD Ekran

Ağırlık: 840 g

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Tx Red Alert 6

6 Adet kırmızı LED fanlara sahip olan Tx Red Alert 6, fiyat-performans ürünü arayanlar için tercih edilebilir ürün.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Hava akışı: 115 CFM

Fan sayısı: 6 adet

Ana fan boyutu: 70 mm

Ses seviyesi: 21 dBA

Yükseklik Kademesi: 6 adet

Bağlantı sayısı: 2 adet

Malzeme: Alüminyum

Aydınlatma türü: LED

Ağırlık: 1053 g

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Frisby FNC-5230ST

En çok tercih edilen ürünlerden olan Frisby FNC-5230ST, ses konusunda sizi rahatsız etmezken, istediğiniz performansı da alabileceğiniz uygun fiyatlı bir ürün.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Yükseklik kademesi: 5 adet

Bağlantı sayısı: 2 adet

LCD Ekran

Fan sayısı: 4 adet

Ana fan boyutu: 125 mm

Ana fan dönüş hızı: 1500 RPM

Ses seviyesi: 15 dBA

Aydınlatma türü: LED

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dexim DNA002 Frıgus

Dizüstü bilgisayarınızı soğuk tutup, performanızını artıracak olan Dexim DNA002 Frıgus; aydınlatmalı pervaneleri ve sağlam yapısı ile karşımıza çıkıyor.

Laptop ölçüsü: 18 inç

Fan sayısı: 4 adet

Ses seviyesi: 23 dBA

Yükseklik kademesi: 1 adet

4 kademeli ayarlanabilir fan hız ayarı

Bağlantı sayısı: 2 adet

Aydınlatma türü: LED

''Gerçekten çok güzel bir soğutucu. Dün akşama kadar Laptop'umdaki program, anakart ve işlemci sıcaklığıyla ilgili, devamlı alarm veriyordu. Soğutucuyu akşam değiştirdim, dün geceden beri tek bir kez bile alarm çalmadı. Kesinlikle fark edilecek kadar iyi bir üflemesi, soğutması var. Fan sesi de, öyle kadar rahatsız edecek şekilde değil. Oyun veya işlem sırasında hiç farkedilmiyor bile. Fiyat/Performans olarak da parasını hak eden bir ürün. Ben şimdilik çok memnun kaldım.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayınız.

JUO C1 Notebook Soğutucu

Fan hızını ve modlarını kontrol edebileceğiniz dijital bir ekrana sahip olan JUO C1 Notebook Soğutucu, 2 adet büyük 2 adet de küçük fana sahip. Uygun fiyatı ile karşımıza çıkan bu ürün en çok tercih edilen laptop soğutucuları arasında.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Yükseklik kademesi: 4 adet

Bağlantı sayısı: 2 adet

Hava akışı: 56 CFM

Fan sayısı: 4 adet

Ana fan boyutu: 125 mm

Ana fan dönüş hızı: 1500 RPM

Ses seviyesi: 15 dBA

Ağırlık: 770 g

Ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage AD-RC4 COLDBREEZE

Özenle tasarlanmış delikli ızgara sistemi sayesinde yüksek performans alabileceğiniz Rampage AD-RC4, ultra sessiz ve güçlü fanları ile kullanıcıların beğenilerini toplamış durumda.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Yükseklik kademesi: 5 adet

Bağlantı sayısı: 2 adet

Hava akışı: 56 CFM

Fan sayısı: 4 adet

Ana fan boyutu: 120 mm

Ana fan dönüş hızı: 1500 RPM

Rulman tipi: Rifle Rulmanlı

Ses seviyesi: 15 dBA

Ağırlık: 770 g

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Addison Anc-505

Küçük fanları ve orta fanı ayrı ayrı çalıştırabileceğiniz Addison Anc-505 soğutucu, sağlam demir ayakları ve şık tasarımı ile kullanıcıları memnun eden bir ürün.

Laptop Ölçüsü: 17 inç

Yükseklik kademesi: 6 adet

Bağlantı sayısı: 2 adet

Hava akışı: 74.35 CFM

Fan sayısı: 5 adet

Ana fan boyutu: 120 mm

Ana fan dönüş hızı: 2000 RPM

Aydınlatma türü: LED

''Küçük fanları ayrı,orta fanı ayrı çalıştırabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi iyi ve koku yok. Fanlar ses yapmıyor, güzel çalışıyor. Fan hız ayarı yok tek kademe, tasarımı güzel tavsiye ediyorum.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Pusat Alüminyum Laptop Soğutucu

En çok tercih edilen ürünlerin başında gelen Pusat Laptop Soğutucu kaliteli malzemesi ile ön plana çıkıyor. Kullanıcı yorumlarının oldukça pozitif olduğu bu ürün için tam bi fiyat-performans ürünü diyebiliriz.

Laptop ölçüsü: 17 inç

Bağlantı sayısı: 3 adet

Malzeme: Alüminyum

Hava akışı: 94.7 CFM

Fan sayısı: 2 adet

Ana fan boyutu: 140 mm

Ana fan dönüş hızı: 1000 RPM

Rulman tipi: Hidrolik Rulmanlı

Ses seviyesi: 25.1 dBA

Ağırlık: 1244 g

''17.3 bilgisayarınız tam oturuyor, kafanızda şüphe olmasın. En beğendiğim malzeme kalitesi oldu.''

Ürünü yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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