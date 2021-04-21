Dizüstü Bilgisayara RAM Eklerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kapsamlı programlar kullandığınızda ya da yoğun grafikli oyunlar oynadığınızda, bilgisayarınızın hızını etkileyen birçok faktörü bulunuyor. Bu faktörlerden birisi de RAM. Dizüstü bilgisayarlarınızın daha yüksek performans göstermesi adına sizler için en iyi Laptop RAM'lerini listeledik. Aynı zamanda RAM seçiminizde dikkat etmeniz gerekenlere de değindik.

RAM, sisteminizin performansından sorumlu olan en önemli parçalardan biridir ve işlemci ile diğer bileşenler arasında bir köprü görevi görür. RAM, işlemcinizin de tam randımanlı çalışmasını engeller. Bilgisayarınızı yavaşlatabilecek en yaygın parçalardan biri de RAM’dir. Sebep olduğu yavaşlık RAM’in hızı, frekansı ya da kapasitesine bağlı olabilir.

RAM yükseltmesi, dizüstü bilgisayarınızın performansını arttırmanın kesin yollarından biri. Ancak satın alabileceğiniz yüzlerce seçenek olması, siparişinizi verirken kafanızı karıştırabilir. Olağanüstü performansa ihtiyacınız olsun olmasın, listemizdeki RAM’ler arasında kendinize uygun olanı bulabilirsiniz. Ancak satın alma aşamasına geçmeden önce kısaca RAM değişiminin performansınıza katkılarına ve sisteminiz için yeni bir RAM seçerken dikkat etmeniz gerekenlere bir göz atalım.

RAM yükseltmenin bilgisayarınızın performansına olan katkıları:

Dizüstü bilgisayarınız hangi yılda üretilmiş olursa olsun, yenilenmiş bir RAM, bilgisayarınızın hızını arttıracaktır. Nispeten eski ve yavaş RAM’li bilgisayarlarda kasmalar olduğunu gözlemlemişsinizdir. Böylesine yavaş bir bilgisayarda video düzenlemek imkansız hale gelir. Bilgisayarınıza RAM eklemek, genellikle bu sorunu ortadan kaldırabilir. Yeni RAM’leriniz ile yavaş bilgisayar performansınız ve video düzenlerken hatalarla karşılaşma olasılığınız azalır.

Bilgisayarınızı ağırlıklı olarak iş için kullanıyorsanız, çoğunlukla aynı anda birden çok program açmanız gerekir. İnternet tarayıcısı, Word belgesi, belki PhotoShop gibi programlar, bilgisayarınıza arka planda çalışsalar bile RAM yerler. Bu da bilgisayarınızın yavaşlamasına sebep olur. RAM’inizin kapasitesini yükselterek programlarınızın daha akıcı ve hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İş dışında günümüzde bilgisayar kullanımının en yaygın olduğu alan tabii ki oyunlar. Günümüzün yoğun ve kaliteli oyun grafikleri, dizüstü bilgisayarları epey bir zorluyor. Tabii ki dizüstü bilgisayarınızda oyun oynamak için sahip olmanız gereken en önemli bileşen RAM değil, ancak RAM’inizin düşük kapasiteye sahip olması ve yavaşlığı, oyun deneyimizini olumsuz etkileyebilir. RAM olmadan hiçbir grafik kartı, kusursuz ve net görüntüler sunamaz.

Aynı anda birkaç internet sayfasının açık olması da bilgisayarınızın performansını yavaşlatabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmanın en etkili yollarından biri RAM’inizi yükseltmektir. Dünyadaki en hızlı internetine dahi sahip olsanız, hızlı bir RAM’iniz olmadığında, internet sayfaları arasındaki gezintiniz yavaşlayacaktır.

Dizüstü bilgisayarınıza RAM seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Her ne kadar dizüstü bilgisayarlar özelleştirme açısından zorlu gözükse de, herhangi bir parçayı yenilemeniz ve bunu monte etmeniz için bir tecrübeye ihtiyacınız yok. Yeterli bütçe ayırdığınız takdirde, bilgisayarınızı hızlandırmak için önünüzde herhangi bir engel kalmıyor.

RAM yükseltirken, ilk olarak göz önünde bulundurmanız gereken unsur çalıştırmak istediğiniz programların sistem gereksinimleridir. Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı, 8 GB RAM ile bilgisayarında ortalama şekilde iş yapabilir ve oyun oynayabilir. Ancak çalıştığı programlar ya da oynadığı oyunlar daha fazla RAM kapasitesi istediğinde 16 GB’a geçmek yardımcı olabilir. 16 GB RAM, birçok programı aynı anda kullanabilmenizi, çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynamanızı ve birden çok internet sekmesini rahatlıkla çalıştırabilmenizi sağlayacaktır.

Ancak elbette, kullandığınız programlar, oynadığınız oyunlar ya da açık durması gereken sekmeler çoğaldıkça ve geliştikçe 32 GB RAM’ler sorununuzu çözecektir.

RAM markaları oldukça çeşitli olsa da bileşenlerini üretmek oldukça zor ve zahmetli bir süreç. RAM’in temelindeki bileşenler genellikle Samsung veya Micron gibi devasa firmalar tarafından üretiliyor. Ancak RAM’inizin garantisinden sorumlu olanlar üçüncü taraflar. Her ne kadar RAM’lerde hata oranı oldukça düşük olsa da, garantisine güvendiğiniz bir firmanın bileşenini almak akıllıca bir seçim olacaktır.

Daha Hızlı Olmak İçin Kullanabileceğiniz 4 Laptop RAM’i

CORSAIR Vengeance Performance

Ballistix Sport LT

TimeTec Hynix

Patriot Memory Signature Line

Ömür boyu garantili CORSAIR Vengeance Performance

Corsair, RAM dünyasının en büyük isimlerinden biri olarak anılıyor. Vengeance Performance ise, dizüstü bilgisayarların en güçlü RAM’lerinden biri. Corsair Vengeance Performance RAM kitleri, toplamda 32 GB olmak üzere iki ayrı 16 GB modülden oluşuyor. Eğer bilgisayarınızda iki ayrı slotunuz bulunuyorsa, yüksek performans için tercih edebileceğiniz bir model.

260 pimli yapısıyla DDR4 bir RAM olan CORSAIR Vengeance Performance, Vengeance serisinin dizüstü bilgisayar RAM’ine dönüşmüş hali. Her ne kadar masa üstü bilgisayarlardaki gösterişi ve LED aydınlatmaları olmasa da, performansını sürdürmeye devam ediyor. SODIMM faktörünü kullanan Vengeance Performance, 6. nesil Intel işlemciler için özel olarak tasarlanmasına rağmen, yeni ve eski nesiller için de oldukça optimize bir şekilde çalışıyor.

Hali hazırda ürettiği bileşenler ve aksesuarlar ile Corsair, kalitesinden günümüzde söz ettiren bir firma. Bilgisayar endüstrisindeki en iyi garanti koşullarına sahip olmasıyla bilinen Corsair, bazı güç kaynaklarından 10 yıllık garanti süresi veriyor. CORSAIR Vengeance Performance RAM kitleri ise, sınırsız teknik destekle birlikte ömür boyu garanti içeriyor. Ancak garantinin kaza sonucu oluşan hasarları kapsamadığını unutmayın. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En güzel görünümlü dizüstü RAM'i Ballistix Sport LT

Her ne kadar dizüstü bilgisayarınızda, bileşenlerinizi gösterme şansınız olmasa da, Ballistix Sport LT, listedeki en iyi görünen RAM. Ballistix adı çok bilinmese de, aslında Micron bileşenlerini kullanan bir marka. Tak ve çalıştır mantığı bulunan Ballistix Sport LT’de, RAM’inizi yükseltmek için yapmanız gereken tek şey RAM’i sisteminizin içine takmak ve kurulumu tamamlamak.

Ballistix Sport LT, birçok farklı sayıda konfigürasyonda geliyor. İhtiyacınıza ve bilgisayarınızdaki slotların sayısına göre Ballistix Sport LT’yi 4 GB’lık tek modüllü, 8 GB’lık tek modüllü, 8 GB’lık çift modüllü, 16 GB’lık tek modüllü, 16 GB’lık çift modüllü ya da 32 GB’lık çift modüllü olarak satın alabilirsiniz. RAM’in aynı zamanda 2400MHz ve 2666MHz olmak üzere iki farklı hız çeşidi de bulunuyor. Çoğu kullanıcının kullandığı standart DDR4 SODIMM niteliklerini kullanmanın yanı sıra Ballistix Sport LT, XMP profillerini optimize etmek isteyen kişiler için Intel XMP ile yapılandırılmış bir RAM.

Corsair Vengeance Performance ile karşılaştırıldığında Ballistix Sport LT’nin bir eksisi bulunuyor: otomatik olarak overclock yapma özelliği. Ancak yine de RAM’i manuel olarak overclock edebilir ve daha fazla hız elde edebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Üretkenlik görevleriniz için TimeTec Hynix

TimeTex Hynix, dizüstü bilgisayarlarda üretkenlik görevlerini gerçekleştirmek için kullanan kullanıcılar arasında oldukça popüler bir RAM. 2666 MHz’de çalışan bu RAM, son derece düşük voltaj tüketiyor. 1,2V yerine 1,14V’de çalışan bu RAM kitleri, daha yüksek verimlilikle çalışıyor ve bu da kullanıcıya daha iyi bir pil ömrü sağlıyor.

Tıpkı Corsair Vengeance Performance gibi TimeTex Hynix de ömür boyu garantili. Bu RAM kiti ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise 19’luk bir CAS gecikme süresine sahip olmaları. Bu özellikleri TimeTex Hynix’in dizüstü bilgisayarlar için üretilen diğer DDR4 RAM kitlerinden epey yüksek bir performans sergilemesini sağlıyor.

Cihazınız için bir RAM satın alırken, dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri de uyumluluk. TimeTex Hynix’in en büyük olumsuz yanı ise uyumluluğunun az olması. Ancak TimeTex Hynix, cihazınız ile tamamen uyumluysa, yüksek performans için oldukça iyi bir seçim. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat performans için Patriot Memory Signature Line

Patriot Memory Signature Line, listemizde yer alan ve bütçenizi en az sarsacak RAM kitlerinden biri. Her ne kadar 8 GB kapasiteli bir modül olsa da, ortalama kullanıcıların işini görebilir. Patriot Memory Signature Line, çoğu dizüstü bilgisayarda bukabileceğiniz standart 2400 MHz RAM kitlerinden biraz daha düşük şekilde, 2133 MHz’de çalışıyor. Daha düşük frekansta çalışması, RAM kitlerinin CAS gecikmesini oldukça düşürerek bu sayıyı 15’e indiriyor.

Düşük bir frekansta çalıştığı için Patriot Memory Signature Line’ın çoğu dizüstü bilgisayarla uyumlu olma ihtimali oldukça yüksek. Tam bir fiyat performans ürünü olan RAM kitleri ne yazık ki overclock edilebilir herhangi bir desteğe ya da XMP profiline sahip değil. Patriot Memory Signature Line, yüksek performansı pek önemsemeyen ve RAM alışverişlerine düşük bir bütçe ayıran kullanıcılar için harika bir seçenek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.