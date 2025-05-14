DJI, yeni drone'u Mavic 4 Pro'yu tanıttı. İnsansız hava aracı, menzilinden kameralarına kadar her anlamda büyük iyileştirmelerle geliyor. Tabii ki bu kadar iyi özellikler nedeniyle fiyatı da biraz tuzlu.

İnsansız hava araçları (drone) konusunda en öne çıkan firmalardan olan DJI, yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi de Mavic 4 Pro ismini verdiği drone’unu resmen tanıttı. Drone, menzilinden kameralarına kadar her anlamda gelişmiş özelliklerle geliyor.

DJI Mavic 4 Pro, şirketin diğer drone’larına benzer bir tasarım diline sahip. Ancak önceki modellere göre çok daha hızlı ve güçlü diyebiliriz. Tabii ki bu kadar iyi özelliklerle gelmesi nedeniyle fiyatı da biraz tuzlu. Gelin Mavic 4 Pro’nun özelliklerine birlikte göz atalım.

Daha uzun menzil, daha iyi hız ve batarya

DJI Mavic 4 Pro modeli, DJI O4+ iletim sistemiyle 41 kilometreye kadar çıkan menzil sunabiliyor. 30 km menzilde tutabilirseniz 10 bit HDR video iletimi deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Karşılaştırma yapacak olursak Air 35 modeli 32 km, Mavic 3 Pro modeli 28 km menzil sunuyordu. Yani bu konuda önemli bir iyileştirme var.

Drone, batarya ve hız konusunda da öne çıkıyor. Şirketin açıklamalarına göre Mavic 4 Pro’da daha yüksek güç sunabilen 95 Wh’lik batarya var. Bunun sayesinde 51 dakikaya kadar uçuş ypabiliyor. Ayrıca 90 km/sa hıza da ulaşabiliyor. Uçuş süresi karşılaştırması yapacak olursak önceki nesilde 43 dakikalık bir uçuş görebiliyorduk.

DJI ayrıca yeni bir uzaktan kontrol cihazı olan DJI RC Pro 2’yi de tanıttı. 128 GB olarak gelen bu cihazda 7 inç mini LED ekran bulunuyor. Pil ömrü 4 saate kadar çıkan DJI RC Pro 2’de mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabiliyorsunuz.

100+48+50 MP kameralar

Kameralar konusunda da kullanıcları sevindirecek yenilikler var diyebiliriz. Öyle ki drone’da Hasselbrand markalı 100 MP’lik ana kamera görüyoruz. 28 mm lens, büyük 4/3 sensörü de ekleyelim. Ayrıca f/2.0 ila f/11 arasında ayarlanabilir açıklığa sahip modülü de var. 6K/60 FPS HDR video kaydı yapabildiğini de ekleyelim.

İkinci kamera ise 70 mm lensli, 48 MP’lik bir telefoto kamera. f/2.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera, 4K/60 FPS HDR video kaydı imkânı tanıyor. Üçüncü kamera ise f/2.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP'lik yine bir telefoto kamera. 168 mm lensli bu kamerayla 4K/60 FPS videolar yakalanabiliyor.

Ayrıca modelde düşük ışık kabiliyetine sahip altı balık gözü kamera, navigasyon ve çarpışma için de ikili işlemci yer alıyor. Bunlar, düşük ışıkta 65 km/sa hızdayken engellerden kaçınmasını sağlıyor. 360 Infinity Gimbal özelliği sayesinde dikey videolar gibi işlemler için 360 derece dönme yeteneği var. Ayrıca dramatik çekimler için 70 derece yukarı bakma, AcitveTrack 360 sistemiyle kısmen gizli olan nesneleri takip edip 200 metreye kadar uzaktaki araçları takip edebilme gibi şeyler de sunuluyor.

DJI Mavic 4 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı DJI Mavic 4 Pro 2.100 euro DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo 2.700 euro DJI Mavic 4 Pro Creator Combo 3.540 euro

Avrupa’da satışa çıkacak olan DJI Mavic 4 modelinin 64 GB’lık giriş seviye versiyonu 2.100 euro’dan satışa sunulacak. Fly More Combo isimli 100W güç adaptörü, çanta gibi şeylerle gelen versiyonda 2.700 euro’luk bir fiyat etiketi var. 512 GB’lık, DJI RC Pro 2 kumandalı, 240W adaptörlü Creator Combo versiyon ise 3.540 euro’dan satılacak.