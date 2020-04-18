Bir YouTuber, OnePlus 8 Pro'yu Parçalarına Ayırdı (Video)

JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, yeni videosunda OnePlus'ın 2020 model amiral gemisi OnePlus 8 Pro'nun içini açtı. Paylaşılan videoyla birlikte OnePlus 8 Pro'ya farklı bir pencereden bakma şansı yakaladık.

Ürettiği fiyat/performans telefonlarıyla nam salan OnePlus, Android’in yeni kralı olma potansiyeline sahip cihazı OnePlus 8 Pro’yu geçtiğimiz hafta içerisinde tanıtmıştı. Amiral gemisi özellikleriyle dikkat çeken cihaz, tasarımıyla da bir o kadar konuşulmuştu. Cihazın resmen tanıtılmasından kısa bir süre sonra JerryRigEverything isimli bir YouTube kanalı, akıllı telefonun içini açmayı başardı.

YouTuber, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan cihazda daha sağlam bir yapıştırıcı kullanıldığını, bu yüzden de içini açmanın biraz daha zor olduğunu söylüyor. Paylaşılan videoda çok fazla sürpriz bulunmasa da 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü dikkat çekiyor.

OnePlus 8 Pro’nun parçalarına ayrıldığı video:

Cihazda yer alan 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, Samsung Galaxy S20’de kullanılan 108 MP’lik kamerayla aynı boyutta. Bununla birlikte kamera kurulumunun ortasında yer alan 48 MP’lik ana kamera sensörünün, ultra geniş açı sensöründen boyut olarak daha büyük olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelen OnePlus 8 Pro’nun kameraları 48 MP’lik ana sensör, 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik özel renk filtresinden oluşuyor. Ultra geniş açı sensörüyle 120 derecelik açının desteklendiği cihazda ayrıca 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma seçeneği de yer alıyor.

Videoda da göründüğü üzere nispeten büyük bir bataryayla gelen OnePlus 8 Pro, 30 W’lık ‘Warp Charge’ kablosuz şarjı destekleyen 4.510 mAh’lik bir bataryayla geliyor. Yazımızı noktalamadan önce cihazın özellikleri ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak buradaki yazımıza göz atabileceğinizi hatırlatalım.

OnePlus 8 Pro teknik özellikleri: